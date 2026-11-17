Teatri d’Autunno. Weekend ricco di appuntamenti al Centro Artistico “Il Grattacielo”

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in via del Platano 6. Per informazioni: 0586-89.00.93, 3407550530 oppure [email protected].

Fine settimana ricco di appuntamenti al Centro Artistico Il Grattacielo, per il festival “Teatri d’Autunno” con la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Si comincia venerdì 20 novembre, alle 21.15, con “NOF41 – Al tempo della miseria”, uno spettacolo che intreccia musica e teatro. Sul palco il gruppo NOF41, composto da Daniele Marconi (voce e testi), Mattia Lazzarini e Angelina Catalucci (chitarre soliste), Francesco Farano (basso elettrico e tastiera), Alessandro Bacciottini (batteria e percussioni) e Agata Ledda (violoncello). La parte teatrale sarà affidata agli attori Diego Salvadorini e Lola Dinelli, con Tommaso Marzini Della Ragione al supporto tecnico. La musica si alternerà a scene e dialoghi che affronteranno le paure e le insicurezze delle giovani generazioni di fronte al futuro.

Domenica 22 novembre sono invece in programma due iniziative. Alle 10.30, per la rassegna Cinema a Colazione, sarà proiettato “Umberto D.”, il celebre film di Vittorio De Sica del 1952, della durata di 82 minuti.

Alle 18 spazio a “Dante e Francesco”, conferenza-spettacolo dedicata al Canto XI del Paradiso della Divina Commedia. La Lectura Dantis sarà curata da Giacomo Romano, con la partecipazione di Maria Cilli, che interpreterà il Cantico di Frate Sole. L’incontro sarà arricchito da una performance pittorica di Fabio Leonardi, dedicata ai momenti salienti della vita di San Francesco, con la supervisione artistica di Eleonora Zacchi. Al centro il messaggio del Santo, esempio di una vita lontana dalla ricerca spasmodica della ricchezza e del potere, in contrasto con quella «insensata cura dei mortali» denunciata da Dante.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in via del Platano 6. Per informazioni: 0586-89.00.93, 3407550530 oppure [email protected].

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