Teatro Vertigo, presentata la nuova stagione tra debutti, repliche e grandi ritorni

Nuove produzioni, repliche richiestissime e ospiti d’eccezione: la Vertigo Aps svela il cartellone 2025/'26, un viaggio tra commedie brillanti, musica dal vivo, prime nazionali e uno spettacolo-evento per festeggiare i 50 anni di carriera del presidente Marco Conte

di Giulia Bellaveglia

Mentre sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di teatro per tutte le età, dai bambini di 6 anni fino agli over 60, passando per recitazione, cinema, sceneggiatura e doppiaggio, il Teatro Vertigo ha svelato il cartellone della stagione 2025/’26 (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il programma completo). Una ricca programmazione che mescola nuove proposte e spettacoli che il pubblico ha chiesto a gran voce di rivedere. “Sarà un anno piena di sorprese – spiega il presidente Marco Conte – con spettacoli per tutti i gusti: abbiamo lavorato mesi per offrire qualità e varietà in un cartellone che unisce emozione e riflessione. Invitiamo tutti, dalle scuole alle famiglie, a vivere i nostri spazi: qui il pubblico è parte della magia”. Si parte il 12 ottobre con “Limone e caffè” della Compagnia degli Evasi di Sarzana. A seguire, il 18 ottobre, torna la compagnia La Tartaruga di Pisa con “Appesi a un filo”. Il 25 e 26 ottobre spazio a “Barbara” della compagnia Artax di Roma, testo di Angelo Orlando. A novembre replica dei due atti unici di Pirandello “La morsa” e “Il dovere del medico”, “gioielli di scrittura che affrontano il tema dell’adulterio”, e porta al Teatro 4 Mori il varietà “Vertiganza”, show di comici e ospiti speciali. Sempre a novembre, in collaborazione con la compagnia di Amasi Damiani, “L’Alba a mezzanotte” di Stefano Massini, intenso testo sul mistero del fine vita. Il 13 dicembre sarà la volta di un appuntamento speciale: “Marco Conte e amici”, una festa per i 50 anni di carriera del presidente-attore con monologhi, risate e ospiti a sorpresa. Il 10 gennaio debutta il concerto-lezione dei Guss dedicato alla “summer of love”, mentre il mese prosegue con “Muori amore mio” di Aldo De Benedetti e “Un giorno come gli altri” di Stefania De Ruvo, commedia dal sapore esistenzialista diretta da Anna Arbore. Tra febbraio e marzo spiccano “Gaber sotto le stelle” con Valentina Luporini, la grande produzione “Il Crogiuolo” di Arthur Miller, e la commedia musicale “Le cose che abbiamo in comune” delle Note Pettegole. In primavera, spazio ai monologhi contro la violenza di genere (Mai Più) e sulla scoperta dell’omosessualità (Come l’acqua come l’aria), fino alla prima nazionale “Mr. Baldocci”, performance tra musica e spettacolo del pianista livornese Gabriele Baldocci. Chiudono la stagione “Con(-)Tenuta” di Chiara Migliorini e il brillante “Filosoficabaret – spring edition” di Paola Pasqui. Prenotazioni allo 0586/210.120 o su WhatsApp al numero 380/584.22.91. Per ulteriori informazioni: www.vertigoteatro.it.

