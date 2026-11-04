Terme del Corallo, concerto di beneficenza per i 30 anni di carriera del mezzosoprano Laura Brioli

Appuntamento domenica 8 novembre alle 17 nella Sala della Mescita. Il ricavato sarà destinato al restauro del cancello dello storico complesso livornese. In programma celebri brani operistici e un'incursione nel jazz

L’8 novembre alle ore 17 la Sala della Mescita delle Terme del Corallo ospiterà uno speciale concerto di beneficenza per celebrare i trent’anni di carriera di Laura Brioli, mezzosoprano di livello internazionale. Un pomeriggio all’insegna della musica e della bellezza, in cui le suggestioni di uno dei luoghi più affascinanti della città incontreranno le emozioni senza tempo della grande musica. Nel corso del pomeriggio si esibiranno Stavros Mantis, baritono; Rosaria Miglionico, mezzosoprano; Letizia Greco, soprano; Andrea Romanini, basso, accompagnati da Scilla Lenzi al pianoforte e Damiano Notarpasquale al sassofono. Il ricavato del concerto servirà a sostenere i lavori di restauro del cancello delle Terme del Corallo, contribuendo così alla valorizzazione e alla conservazione di un patrimonio storico e architettonico prezioso per Livorno. “Anziché fare un evento auto celebrativo – ha spiegato Brioli – ho pensato di legare questa ricorrenza a un’iniziativa, un concerto, che potesse sostenere qualcosa legato alla cultura e alla bellezza, perché per me la lirica e il canto sono pura bellezza e armonia e così ho pensato alle Terme del Corallo. Il concerto coinvolgerà gli allievi che appartengono alla mia scuola di canto, alcuni con una fiorente carriera di livello internazionale come Stavros Mantis e Rosaria Miglionico, altri giovani che si approcciano adesso alla carriera come Letizia Greco e Andrea Romanini. Ad accompagnarli saranno il musicista e polistrumentista Damiano Notarpasquale e al pianoforte Scilla Lenzi, con cui collaboro da tempo”. Il programma proporrà un viaggio tra celebri brani operistici, con un’interessante incursione nel mondo del jazz. “Ringrazio tutti gli artisti che contribuiranno a offrire le loro competenze per la causa comune che è il recupero delle Terme” ha aggiunto Silvia Menicagli, presidente dell’Associazione Terme del Corallo. Ingresso con donazione suggerita a partire da 10 euro. Chi volesse partecipare al concerto dovrà prenotare al numero 338 328 2797.

Biografia di Laura Brioli

Laura Brioli è una delle più interessanti voci italiane di mezzosoprano. Diplomata in Canto presso il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, perfezionandosi nella celebre Accademia Rossiniana di Pesaro diretta dal M° Alberto Zedda. All’inizio della carriera si è affermata nei ruoli del repertorio del belcanto quali Rosina ne “Il Barbiere di Siviglia”, Angelina ne “La Cenerentola”, Isabella ne “L’Italiana In Algeri”, la Baronessa Aspasia ne “La Pietra del Paragone”, Cherubino nelle “Nozze di Figaro”, Adalgisa nella “Norma”. Durante la carriera ha continuato a studiare il repertorio con grandi nomi della lirica mondiale esibendosi in ruoli da protagonista nei più importanti teatri italiani e stranieri, tra cui Torino, Parma, Napoli, Opera di Roma, Bologna, Venezia, Tokyo, Zurigo, Salisburgo, Valencia, Barcellona, Madrid, Strasburgo, Nizza, Sofia, Liegi, Opéra di Montecarlo, Amburgo, Orange, Montreal, Opera Bastille di Parigi, alla Staatsoper di Vienna, San Paolo del Brasile, Seoul. Inaugura nel 2004 il Teatro Goldoni di Livorno sotto la guida del M° Massimo de Bernart nella Cavalleria Rusticana di P. Mascagni cantando il ruolo di Santuzza (secondo cast). Dal 2001 ha iniziato ad affrontare i ruoli della maturità vocale e ha debuttato nei ruoli protagonisti delle seguenti opere: Il Trovatore (Azucena), Aida (Amneris), Rigoletto (Maddalena), Luisa Miller (Federica), Nabucco (Fenena), Ulrica (Un Ballo in Maschera), Carmen (Carmen), Werther (Charlotte), Gioconda (Laura Adorno), e più tardi alcune grandi opere del verismo italiano quali Cavalleria Rusticana (Santuzza) Adriana Lecouvreur (Principessa di Bouillon). Inaugura nel 2004 il Teatro Goldoni di Livorno sotto la guida del M° Massimo de Bernart nella Cavalleria Rusticana di P. Mascagni cantando il ruolo di Santuzza (secondo cast), teatro in cui canterà in 9 produzioni operistiche (Il Barbiere di Siviglia, Il Turco in Italia, Don Carlo, Cavalleria Rusticana, La Gioconda, Carmen, Madama Butterfly, Sarah, Aida). Ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra tra cui Philippe Auguin, Daniele Callegari, Myung-Wung Chung, Massimo de Bernart, Gian Luigi Gelmetti, Zubin Metha,Marcello Viotti, Alberto Zedda. Laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli Studi di Urbino “C. Bo” e ha conseguito in Master di I livello in CLIL e un Master Post Laurea diretto dal Prof. Franco Fussi come Esperto in Vocologia Artistica presso l’Università di Bologna.

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