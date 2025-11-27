Tiziano Scarparo alla Libreria Coop di Porta a Mare

Scarparo presenterà il suo libro “Il digiuno intermittente a modo mio” (ed. Red!), un volume che illustra i benefici di questo approccio alimentare sempre più diffuso, ma spesso frainteso. Ingresso libero

Venerdì 28 novembre alle ore 18.00, all’interno della galleria delle Officine Storiche del complesso Porta a Mare (via Furio Diaz 3, Livorno), si terrà un evento dedicato al benessere e all’alimentazione consapevole con il medico nutrizionista e divulgatore Tiziano Scarparo, organizzato in collaborazione con Librerie.coop Porta a Mare. Scarparo presenterà il suo libro “Il digiuno intermittente a modo mio” (ed. Red!), un volume che illustra i benefici di questo approccio alimentare sempre più diffuso, ma spesso frainteso. “Il digiuno intermittente non è una dieta, ma uno stile di vita”, scrive l’autore, che ha trasformato la propria esperienza professionale e personale in un metodo accessibile a tutti. Il libro affronta in modo chiaro protocolli, benefici e ricette, dimostrando come il digiuno possa migliorare vari aspetti della salute: dalla regolazione della glicemia alla prevenzione di patologie cardiovascolari e neurodegenerative. Il dimagrimento, sottolinea Scarparo, è solo una delle conseguenze positive. A rendere ancora più coinvolgente l’incontro, un cooking show esclusivo durante il quale Scarparo presenterà alcune ricette pensate proprio per accompagnare chi sceglie di intraprendere questo percorso alimentare. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro presso la Libreria Coop all’interno della galleria delle Officine. L’ingresso è libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©