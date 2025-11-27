Tiziano Scarparo alla Libreria Coop di Porta a Mare
Scarparo presenterà il suo libro “Il digiuno intermittente a modo mio” (ed. Red!), un volume che illustra i benefici di questo approccio alimentare sempre più diffuso, ma spesso frainteso. Ingresso libero
Venerdì 28 novembre alle ore 18.00, all’interno della galleria delle Officine Storiche del complesso Porta a Mare (via Furio Diaz 3, Livorno), si terrà un evento dedicato al benessere e all’alimentazione consapevole con il medico nutrizionista e divulgatore Tiziano Scarparo, organizzato in collaborazione con Librerie.coop Porta a Mare. Scarparo presenterà il suo libro “Il digiuno intermittente a modo mio” (ed. Red!), un volume che illustra i benefici di questo approccio alimentare sempre più diffuso, ma spesso frainteso. “Il digiuno intermittente non è una dieta, ma uno stile di vita”, scrive l’autore, che ha trasformato la propria esperienza professionale e personale in un metodo accessibile a tutti. Il libro affronta in modo chiaro protocolli, benefici e ricette, dimostrando come il digiuno possa migliorare vari aspetti della salute: dalla regolazione della glicemia alla prevenzione di patologie cardiovascolari e neurodegenerative. Il dimagrimento, sottolinea Scarparo, è solo una delle conseguenze positive. A rendere ancora più coinvolgente l’incontro, un cooking show esclusivo durante il quale Scarparo presenterà alcune ricette pensate proprio per accompagnare chi sceglie di intraprendere questo percorso alimentare. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro presso la Libreria Coop all’interno della galleria delle Officine. L’ingresso è libero.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.