Tocca le stelle a Montenero, Manunza presenta il suo ultimo libro

Mercoledì 2 settembre l’incontro con l’autore livornese. Al centro del romanzo la storia di Damiano Fortuna e il suo viaggio interiore attraverso la preparazione alla maratona di New York

Mercoledì 2 settembre alle ore 18, negli spazi del giardino del Ristorante Conti, (piazza Di Montenero, 16), avrà luogo la presentazione del libro “In equilibrio sulla linea azzurra” di Valter Manunza, pubblicato da Arkadia Editore. L’appuntamento rientra nella rassegna “Tocca le stelle a Montenero”, organizzata dalla Pro Loco di Montenero e curata da Rossana Fatighenti, che propone momenti di incontro e approfondimento dedicati alla cultura e alla letteratura. Al centro di questo appuntamento, una storia nella quale lo sport diventa una metafora del percorso personale del protagonista. Damiano Fortuna, questo il suo nome, porta infatti con sé, fin dall’infanzia, il peso di un ricordo doloroso e di rapporti familiari complessi. Un passato che, nonostante lo scorrere degli anni, continua a condizionare il suo modo di vivere il presente e di guardare al futuro. In età adulta Damiano decide di prepararsi per affrontare la maratona di New York, un traguardo sportivo che finisce però per trasformarsi in qualcosa di molto più profondo: la corsa diventerà infatti l’occasione per confrontarsi con le proprie fragilità, con ciò che è stato e con le relazioni che hanno segnato la sua vita. Tra ambizione, desiderio di riscatto e difficoltà nei rapporti personali, il protagonista intraprende così un intenso viaggio interiore, alla ricerca di un nuovo equilibrio e della possibilità di costruire un futuro ancora incerto. Manunza, livornese classe 1964, coltiva da sempre una forte passione per l’attività fisica e in particolare per la maratona. Accanto allo sport, nel corso degli anni ha sviluppato interessi per arte, musica, teatro e letteratura, trovando nella scrittura uno strumento per raccontare emozioni, esperienze e riflessioni. L’incontro sarà moderato dalla stessa Fatighenti. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro e incontrare l’autore per firmacopie e fotografie. L’ingresso è libero e gratuito.

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