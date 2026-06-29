Todo modo, mostra personale di Valentina Restivo

Studio 74 di Galleria Fidanda presenta Todo modo, mostra personale di Valentina Restivo (Livorno, 1983), che sarà inaugurata sabato 4 luglio 2026 alle ore 19 presso la sede di Via Leonardo Cambini 30, a Livorno. L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 25 luglio 2026

Studio 74 di Galleria Fidanda presenta Todo modo, mostra personale di Valentina Restivo (Livorno, 1983), che sarà inaugurata sabato 4 luglio 2026 alle ore 19 presso la sede di Via Leonardo Cambini 30, a Livorno. L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 25 luglio 2026.

La mostra Todo modo di Valentina Restivo prende innesto dall’universo narrativo di Leonardo Sciascia e dalla sua traduzione cinematografica operata da Elio Petri, assumendo non tanto la dimensione allegorica quanto la capacità di mettere a nudo i meccanismi invisibili del potere. Nel romanzo, come nel film, ciò che emerge non è la rappresentazione di un’autorità solida e monolitica, ma di una struttura che sopravvive a sé stessa, sostenuta da rituali, linguaggi e relazioni che continuano a riprodursi anche quando il loro significato originario sembra essersi dissolto.

Come la “ragnatela nel vuoto” evocata da Sciascia, i lavori di Restivo costruiscono un paesaggio fatto di tracce, connessioni e fragili equilibri, dove ciò che appare stabile rivela la propria natura precaria. Ne emerge una riflessione sulle architetture simboliche che organizzano la realtà e sui meccanismi attraverso cui il potere continua a rappresentare sé stesso.

Come spesso accade nella sua ricerca, il punto di partenza è un universo culturale e affettivo che viene attraversato, scomposto e restituito attraverso il disegno e la pittura sotto forma di ritratto. Una ricerca costruita attorno a fotogrammi, figure del cinema e della letteratura, dando vita ad immagini sospese tra omaggio, interpretazione e reinvenzione.

Le opere in mostra indagano sistemi di segni, presenze residuali, architetture simboliche e forme di sedimentazione della memoria. Oggetti, immagini e materiali vengono sottratti alla loro funzione originaria e ricollocati in uno spazio di ambiguità, dove ogni elemento appare come la traccia di un ordine preesistente e al tempo stesso come il frammento di qualcosa che sta progressivamente disgregandosi. Ciò che interessa all’artista non è la rappresentazione diretta del potere, ma la sua persistenza sotto forma di abitudine, di struttura invisibile, di dispositivo che continua ad agire anche quando i suoi fondamenti vacillano.

Più che una narrazione, Todo modo propone uno spazio di interrogazione: un luogo in cui osservare ciò che resta, ciò che si trasforma e ciò che continua ad operare sotto la superficie delle cose.

Valentina Restivo (Livorno, 1983) è una pittrice, illustratrice e artista visiva livornese il cui lavoro si concentra soprattutto sul ritratto e sul dialogo tra arte, cinema e memoria culturale. Laureata in Cinema e Immagine Elettronica all’Università di Pisa con una tesi illustrata dedicata a Salò o le

120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini, ha successivamente perfezionato la propria formazione presso la prestigiosa Scuola Internazionale di Arte Grafica “Il Bisonte” di Firenze.

La sua ricerca artistica è caratterizzata da un forte segno grafico e da un’attenzione particolare per volti, personaggi della letteratura, del cinema e dell’arte che hanno influenzato il suo immaginario.

Negli anni ha esposto in numerose mostre personali e collettive, portando avanti una ricerca originale che intreccia illustrazione, pittura e cultura cinematografica.

Le sue opere dedicate a Pasolini hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, fino ad arrivare a importanti esposizioni in Francia e in Cina.

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