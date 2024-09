Torna alla Terrazza il laboratorio degli aquiloni

Torna, in occasione della festa dello sport Articolo 33, il laboratorio di aquiloni di Alberto Vitali anche noto come “il signore degli Aquiloni”: ogni bambino potrà con un contributo minimo di 7 € avere, personalizzare e far volare il suo aquilone. Vitali sarà presente con il suo stand sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 17.

