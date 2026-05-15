(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Torna “COLLI occhi NEl futuro”, la festa di quartiere a Colline

Colline si veste nuovamente a festa e apre le porte a tutta la cittadinanza. Dal 22 al 24 maggio, infatti, il rione sarà luogo di incontri, mercatini, laboratori, giochi e tante altre iniziative gratuite rivolte a cittadini di tutte le età

di Martina Romeo

Colline si veste nuovamente a festa e apre le porte a tutta la cittadinanza. Dal 22 al 24 maggio, infatti, il rione sarà luogo di incontri, mercatini, laboratori, giochi e tante altre iniziative gratuite rivolte a cittadini di tutte le età con la nuova edizione di “COLLI occhi NEl futuro”. Tutte attività mirate alla convivialità, alla valorizzazione delle relazioni umane e all’inclusione. Parola chiave di questa edizione.

A presentare il programma questa mattina, nella sala post-consiliare “Giuseppe Vitiello”, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo e diversi rappresentanti degli enti organizzativi.

“Siamo già alla seconda edizione dell’evento. – apre la conferenza l’assessore Garufo – L’aggregazione dei soggetti del mondo associativo del quartiere Colline vista lo scorso anno è stata davvero soddisfacente. Così come lo è stato riuscire ad animare e mettere insieme mondi con finalità diverse, ma con un unico obiettivo: l’interesse della città”. Una nuova edizione possibile anche grazie al successo di quella precedente. Sia per il notevole impatto positivo, che per l’elevata qualità degli spettacoli proposti. Un’offerta che, quest’anno, è stata ampliata. “Colline ha un tessuto sociale e commerciale che gli permette di organizzare questo tipo di manifestazioni, vera e propria forma di aggregazione per tutta la città. Un qualcosa che dovrebbe essere utilizzato come fonte d’ispirazione”.

Tra le più grandi novità di quest’anno c’è il rebranding del festival, con la creazione di un logo allo stesso dedicato. “Il logo è composto da una C per Colline, seguita dalla scritta ‘colli occhi nel futuro’. – spiega Samuele Pacchiani, presente in rappresentanza dell’Oratorio Salesiani – Come sottotitolo quest’anno abbiamo scelto ‘nessuno escluso’ visto il tema centrale dell’inclusività. Il logo, invece, così come le giornate, è diviso in tre parti per rappresentare i tre momenti specifici a cui desideriamo far riferimento”. Più nel dettaglio, il logo vede la lettera “C” composta da tre colline stilizzate, ciascuna con un significato e un colore specifico: il giallo rappresenta le radici, il passato, tema centrale della domenica; il blu, metafora del cielo, fa riferimento al futuro, di cui si parlerà il sabato; il verde, infine, indica il presente, l’erba, argomento del venerdì.

Come specificato da Carmine Vitiello, membro del Civico 79, il fine settimana si aprirà alle 18 di venerdì 22 maggio con l’aperitivo “a colline”, in memoria della storica festa di Santa Giulia, accompagnato da soft clubbing e ambience music. A seguire, grande cena in piazza Damiano Chiesa in stile pic-nic e spettacolo della compagnia teatrale inclusiva Mayor Von Frinzius, conosciuta a livello nazionale.

Con la realizzazione del “Format 79”, sabato sarà la giornata centrale del festival. Durante il pomeriggio, il quartiere ospiterà quattro tavoli di confronto a cui parteciperanno figure dal mondo della comunicazione, del giornalismo, della ricerca e dell’innovazione. Ciascun tavolo tratterà un tema differente: sport, educazione, cultura e comunicazione. La giornata prevederà anche diverse attività culturali, presentazioni letterarie, musica dal vivo e spazi informativi sul tema dell’inclusione realizzati da numerose associazioni del territorio. La domenica, invece, vedrà il centro storico fare un vero e proprio tuffo nel passato con un’area dedicata ai giochi di una volta, il lunapark vintage, mercatini, esibizioni di artisti di strada e tante altre attività diffuse.

“Una manifestazione possibile – sottolinea il direttore artistico degli eventi previsti il 24, Marco Buldrassi – anche grazie al lavoro di un numeroso gruppo di ragazzi formati in modo mirato per gestire le attività. Riuscire a coinvolgere così tanti ragazzi fa la differenza”.

Presenti alla conferenza anche Anna Plantamura del Circolo Arci “Norfini” di Colline e Giorgio Ciccotelli, consigliere del Progetto Strada, parti integranti dell’organizzazione.

L’iniziativa vedrà chiusa solo piazza Damiano Chiesa, dalle 18 in poi, il venerdì e il sabato. La domenica, dalle 8 alle 20, la manifestazione occuperà anche gli spazi di via di Salviano e via Lorenzini.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni su ospiti, programma e orari consultare le pagine social dell’evento.

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