Torna Colline in Festa, mercatino e divertimento per tutta la famiglia

Domenica 22 novembre dalle 9 alle 20 una giornata di festa nel quartiere tra banchi commerciali, operatori dell'ingegno, spettacoli e attrazioni per i bambini. Cecchetti: “Una festa con 26 anni di storia". Garaffa: “Quando un quartiere è vivo, è un bene per tutti"

Domenica 22 novembre, dalle 9 alle 20, il quartiere Colline si prepara ad accogliere “Colline in Festa”, una giornata dedicata allo shopping, all’intrattenimento e alla voglia di stare insieme, con iniziative pensate per tutte le età. L’evento, presentato in conferenza stampa, vede la partecipazione del Comune di Livorno, del Centro Commerciale Naturale Colline, di Confcommercio Livorno, e FIVA Confcom, l’associazione di categoria che riunisce gli imprenditori del commercio ambulante. Protagonista della giornata sarà il mercatino straordinario, con banchi commerciali e operatori dell’ingegno, che animeranno il quartiere offrendo ai visitatori l’occasione di curiosare tra prodotti e proposte differenti, anche in vista dei primi acquisti natalizi. Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli, con le giostre per bambini, mentre musica e spettacoli accompagneranno il pubblico durante la manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera di festa. “Colline in Festa” rappresenta anche un’occasione per valorizzare le attività economiche del quartiere e il ruolo del commercio di vicinato, che ogni giorno contribuisce a mantenere vive e frequentate le strade della città. L’appuntamento è quindi per domenica 22 novembre, dalle 9 alle 20, nel quartiere Colline di Livorno, per una giornata di acquisti, musica e divertimento aperta a tutta la cittadinanza. Presenti alla conferenza stampa Silvia Cecchetti, presidente Ccn Colline, Federica Garaffa presidente Fipe Confcommercio Livorno e provincia e il vice presidente Fiva Confcommercio Marco Mainardi.

Le dichiarazioni

Silvia Cecchetti, presidente CCN Colline

“Sono ormai 26 anni che organizziamo sotto Natale una festa di questo genere, tradizionalmente l’8 dicembre. Negli ultimi anni, purtroppo, per diverse ragioni, dalle condizioni meteorologiche al Covid, fino alla crescita delle manifestazioni natalizie organizzate in centro città nella stessa giornata, abbiamo dovuto interrompere questa tradizione. Quest’anno, insieme a Confcommercio e grazie alla disponibilità di Fiva, siamo riusciti finalmente a riproporre quella formula, con un mercato straordinario che coinvolgerà anche gli operatori dell’ingegno. Come CCN ci siamo impegnati per arricchire la giornata con tante occasioni di intrattenimento. Ci saranno giostre e giochi per bambini, un laboratorio di circo, un mago itinerante, spettacoli di vernacolo con barzellette e stornelli, il coro New Choir, che ha sede proprio a Colline e fa parte del nostro centro commerciale naturale, e la musica del giovane artista Coffee. Se il tempo lo permetterà, ci sarà anche una piccola esibizione di gym dance, alla quale parteciperò personalmente. Insomma, abbiamo cercato di proporre un programma capace di coinvolgere persone di tutte le età, con divertimento per i più piccoli e tante iniziative per gli adulti. La manifestazione interesserà principalmente piazza Damiano Chiesa e via di Salviano”.

Federica Garaffa – Presidente Fipe Confcommercio Livorno e provincia

“Ricopro due ruoli ai quali tengo moltissimo: quello di presidente Fipe Confcommercio Livorno e provincia e quello di commerciante del CCN di Colline, dove lavoro ogni giorno da oltre 35 anni. Innanzitutto voglio ringraziare Confcommercio, che ha contribuito a organizzare questo evento, il Comune e Silvia, per la sua costanza, pazienza e passione. Sono tre caratteristiche indispensabili per portare avanti iniziative di questo genere e, più in generale, per sostenere il commercio di vicinato. ‘Colline in festa’ dimostra quanto il commercio ambulante, in questo caso rappresentato da Fiva Confcommercio, i negozi del CCN e i pubblici esercizi possano collaborare e sostenersi reciprocamente. Il mercato porta curiosità e persone nel quartiere, mentre i nostri negozi mettono a disposizione specialità e professionalità. I pubblici esercizi, dai bar alle pizzerie, offrono invece occasioni di incontro e aggregazione. Ogni attività del CCN ha una propria peculiarità. Colline presenta una forte componente gastronomica, con tante specialità della tradizione toscana e soprattutto livornese, che attirano clienti non soltanto dalla città, ma anche dalla provincia. È un quartiere che continua a essere vivo e dinamico, come dimostrano anche le nuove aperture e le attività che si preparano ad arrivare con proposte inedite. Accanto alle attività gastronomiche ci sono poi negozi storici, come quello di Silvia, che ha ben 72 anni di storia, e la gioielleria Ivo Lunghi, presente da tantissimo tempo sul territorio. Realtà che rappresentano un patrimonio sempre più raro e prezioso. Proprio per questo rinnovo l’idea di istituire una sorta di albo dei negozi storici livornesi, uno strumento per valorizzare il tessuto commerciale tradizionale della città. Potrebbe diventare anche un riferimento per i turisti e i crocieristi che desiderano conoscere le attività tipiche di Livorno e scoprire i suoi negozi storici. Vorrei concludere con una considerazione: quando un quartiere è vivo, è un bene per tutti, per chi ci abita, per i commercianti e per chi lo frequenta. Un quartiere con i negozi aperti e le attività accese è anche un presidio del territorio, oltre che un importante luogo di aggregazione”.

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