Torna da Slow Food il laboratorio di cucina per bambini

Sabato 14 novembre ore 16.00 in via Calafati un divertente e creativo appuntamento dedicato ai più piccoli. Prenotazione obbligatoria a [email protected]. Evento organizzato da Confesercenti per Vetrina Toscana

La sede Slowfood torna ad ospitare, sabato 14 novembre ore 16.00, un divertente e creativo appuntamento dedicato ai più piccoli. “Sale in zucca: la zucca tra orto e tradizione“, un laboratorio di cucina esperienziale dedicato ai bambini (6-10 anni) per riscoprire la zucca non solo come simbolo di Halloween, ma come regina della nostra tradizione contadina. In un percorso di due ore, i piccoli chef trasformeranno questo ortaggio povero in pietanze creative e genuine, mettendo letteralmente le “mani in pasta” dalla preparazione di pagnotte dorate alla creazione di una crema saporita dell’orto (hummus contadino). Un’occasione unica per imparare a cucinare divertendosi, concludendo l’esperienza con una degustazione collettiva dei frutti del proprio lavoro. Un viaggio tra sapori autentici e saperi del territorio, per riscoprire il valore del cibo fatto in casa.

Evento in collaborazione con Slow Food livorno, La Bottega di Campagna Amica. e Coop. Itinera.

Organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno della Regione Toscana.

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro: ore 15.45 sede Slow Food in via Calafati, 7 (Porto Mediceo)

Costi: bambino 10 €; adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: nessuna

Durata: 2 ore circa incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

Prenotazione obbligatoria tramite mail: [email protected]

Informazioni: segreteria Coop. Itinera tel. 0586.894563; Mobile 348.7382094. Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.30 – 18.30

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