Torna Démadé, dal 7 al 10 maggio la seconda edizione del festival di letteratura dei ragazzi

Nato da un’idea della sedicenne Elaide Garufi e organizzato da giovani volontari, il festival di letteratura per ragazzi torna in Fortezza Vecchia con quattro giorni di incontri, laboratori e ospiti internazionali, rafforzando la collaborazione con le scuole e coinvolgendo studenti dalle elementari alle superiori

di Giulia Bellaveglia

Presentata l’edizione 2026 di “Démadé – Festival di letteratura per ragazzi”, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio negli spazi della Fortezza Vecchia con ingresso libero e gratuito.

Dopo il buon riscontro della prima edizione, la rassegna torna con un calendario più ricco, una durata ampliata e una rete di collaborazioni sempre più stretta con le scuole del territorio. Il progetto nasce da un’idea di Elaide Garufi, studentessa di appena 16 anni, ed è il primo evento in Italia dedicato ai giovani lettori organizzato e gestito da volontari della stessa fascia d’età. Sono proprio loro ad occuparsi di molte attività della manifestazione: dall’accoglienza del pubblico alle interviste agli autori, fino al supporto organizzativo degli incontri.

Un’esperienza che invita i partecipanti a mettersi in gioco, sviluppare creatività e avvicinarsi ai libri in modo diretto e partecipato. “Démadé non è un festival ‘per’ ragazzi – spiega Garufi -, ma un festival ‘dei’ ragazzi. Coinvolge studenti dalle elementari alle superiori e da quest’anno anche i più piccoli. Una delle principali novità è la durata: passeremo da tre a quattro giorni di appuntamenti. Inoltre, sono stati rafforzati i rapporti con le scuole grazie alla collaborazione con il Cred (Centro risorse educative didattiche, ndr). Nel programma sarà presente anche una sezione dedicata allo sport e avremo ospiti speciali come Pera Toons, Francesco D’Adamo e l’autrice finlandese Ellen Strömberg”.

“Non avevamo dubbi che dopo il primo ‘esperimento’ saremmo arrivati al secondo – aggiunge la vicesindaca Libera Camici -. L’aspetto più bello, che tengo ad evidenziare, è che da quest’idea, nata dalla passione di una ragazza molto giovane, si è mossa un’intera comunità. L’obiettivo era trasmettere l’amore per la lettura ad altri e questo sta accadendo davvero. Intorno alla rassegna sono stati attivati anche alcuni Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ndr), che permettono agli studenti coinvolti di ottenere crediti formativi. Il nostro sogno è far diventare Livorno un punto di riferimento per la letteratura dedicata agli adolescenti e non solo: una città che crede nei ragazzi e offre loro opportunità concrete per esprimersi”.

Il calendario proporrà incontri con autori, laboratori, momenti di dialogo e attività pensate per avvicinare i giovani alla lettura in modo dinamico e coinvolgente, rafforzando il legame tra cultura, scuola e territorio. Il programma è ancora in fase di definizione e sarà disponibile a breve sul sito www.demadefestival.it/programma/.

