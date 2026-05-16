Torna il festival Geometrie Esistenziali

Al via la quinta edizione della rassegna promossa dall’Associazione Nesi/Corea con il Comune di Livorno e numerose realtà del territorio. Al centro dell’edizione 2026 il laboratorio teatrale di Fabrizio Brandi, viaggio collettivo nella memoria e nelle identità dei quartieri nord della città

Torna anche quest’anno il festival “Geometrie Esistenziali”, giunto alla quinta edizione, a cura dell’Associazione Nesi/Corea, con il contributo e la compartecipazione del Comune di Livorno, del Consiglio di Zona 1 e la collaborazione di tante realtà del territorio (Arci Livorno, La Solidarietà, SVS, San Benedetto, Amal). Questa edizione si avvale anche del cofinanziamento del Centro per il libro e la lettura per il progetto “La biblioteca va in città: la lettura approda da te”. Oltre ai quartieri di Corea e Shangai quest’anno è coinvolto anche il quartiere della Guglia. Una festa che vuole rappresentare il lavoro quotidiano che viene svolto sul territorio dalle realtà coinvolte e che vuole offrire agli abitanti dei quartieri e in generale del resto della città occasioni di incontro, conoscenza e scambio. Il “filo rosso” che collega i 3 quartieri e le giornate è il risultato finale del laboratorio teatrale a cura di Fabrizio Brandi “Rimembrando i quartieri Corea, Shangai e La Guglia”. Un itinerario di memoria condivisa, pensato come un viaggio collettivo dentro le storie, le voci e le identità dei quartieri nord della città. Il percorso, partito nel dicembre scorso, ha previsto una fase propedeutica di studio e ricerca con la raccolta di testimonianze, materiali documentali e interviste agli abitanti dei quartieri. Le allieve del corso, coordinate da Brandi, condivideranno i racconti orali, veri tasselli di un mosaico collettivo di ogni singolo quartiere, nello spirito delle antiche veglie. Il laboratorio è stato promosso e organizzato dall’Associazione Nesi Corea con il sostegno del Consiglio di Zona 1 del Comune di Livorno, della Cooperativa Itinera e Arci Livorno.

Questo il ricco e variegato programma che si articola su tre giorni:

• GIOVEDI’ 21 MAGGIO LA GUGLIA – Divo Demi

18,30 In ricordo di Franco Campana, pittore “intimistico”. Esposizione di alcune opere accompagnata da interventi di testimoni che hanno condiviso il suo percorso artistico

19,30 Rimembrando La Guglia – laboratorio teatrale di Fabrizio Brandi

20,30 cena sociale a cura del circolo Divo Demi

21,30 “Blocco 3”. Monologo teatrale di e con Fabrizio Brandi

VENERDI’ 22 MAGGIO COREA – Associazione Nesi/Corea

18,00 “Livorno trema – la vendetta del Commissario Botteghi”, presentazione dell’ultimo romanzo di Diego Collaveri

19,30 Rimembrando Corea – laboratorio teatrale di Fabrizio Brandi

20,30 cena sociale a cura della cooperativa San Benedetto

21,30 In ricordo di Federico Frusciante. Monografia su Dario Argento (di Licaoni Digital Studio). Introduzione a cura di Niccolò Mendolia, nipote di Federico Frusciante, e dei Licaoni)

SABATO 23 MAGGIO, SHANGAI – piazza Fratelli Bandiera

15,30 – 17,30 Animazione e tombolata in vernacolo a cura di SVS

18,00 “Il grande inganno”, presentazione libro di Marco Reho sul gioco d’azzardo

19,15 Rimembrando Shangai – laboratorio teatrale di Fabrizio Brandi

20,15 cena sociale a cura della cooperativa San Benedetto

21,00 “Dovrei sapere perché” – presentazione Libro Alessia Cespuglio

22,30 “Dovrei sapere perché” – Monologo teatrale di Alessio Cespuglio (con Antonio Ghezzani alla chitarra)

Tutte le iniziative sono gratuite, a eccezione delle cene per le quali è richiesto un contributo di € 16,00 a persona ed è necessaria la prenotazione. Per la cena al Divo Demi di giovedì 21 maggio scrivere all’email [email protected], per la cena all’Associazione Nesi/Corea di venerdì 22 maggio contattare l’email [email protected] e per quella in piazza Bandiera sabato 23 maggio a Shangai scrivere all’email [email protected].

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