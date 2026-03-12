Torna il Giardino Filosofico, Giannini parla di Simone Weil

Il 16 marzo alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna Il Giardino Filosofico. Si parlerà del pensiero di Simone Weil, una filosofa atipica che visse una vita brevissima, 34 anni (1909-1943), ma in modo coerente. Cercò la verità anche quando era scomoda: sostenne le battaglie operaie, criticando il marxismo e diventando lei stessa operaia. La sua fama è stata postuma, grazie ad Albert Camus. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia appassionati sia profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano. Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è anche dedicato alla sua figura, perché la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e di vedere interagire fasce d’età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentare di porsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.

