Torna la pedalata Bimbimbici

Domenica 10 maggio torna la pedalata promossa da FIAB: partenza da piazza Dante e arrivo alla Terrazza Mascagni per una giornata dedicata a famiglie, sicurezza stradale e mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile torna protagonista con la 25ª edizione di Bimbimbici, la manifestazione nazionale promossa da FIAB, che anche nel 2026 coinvolgerà oltre 200 città italiane. Tra le città protagoniste spicca Livorno, dove domenica 10 maggio andrà in scena “Bimbimbici 2026 – La felicità arriva in bicicletta”, una pedalata pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza semplice e divertente. Il percorso, accessibile anche ai ciclisti meno esperti, partirà alle ore 10.00 da Piazza Dante, nella zona della stazione, per attraversare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città e concludersi intorno alle ore 13.00 alla suggestiva Terrazza Mascagni, uno dei simboli del lungomare livornese. L’iniziativa è promossa da FIAB Livorno – La Triglia in Bicicletta, che invita cittadini e famiglie a riscoprire il piacere di muoversi in bici, vivendo lo spazio urbano in modo più sicuro e sostenibile. Non si tratta solo di una pedalata, ma di un momento di sensibilizzazione collettiva: un’occasione per riflettere sull’importanza di città a misura di bambino, dove autonomia e sicurezza siano garantite

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