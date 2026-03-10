Torna la rassegna “Pietro Nardini”: dal 15 marzo al 26 aprile la XX edizione

Giunta alla sua ventesima edizione, la rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati della programmazione musicale del Conservatorio e della città di Livorno, un progetto che coniuga attività didattica, produzione artistica e ricerca musicologica. Ingresso libero

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e l’associazione “Amici per il Mascagni”, da anni impegnata nel sostegno e nella promozione delle attività artistiche del Conservatorio, presentano la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini”, in programma dal 15 marzo al 26 aprile 2026 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, con concerti ogni domenica alle ore 11, a ingresso libero.

Giunta alla sua ventesima edizione, la rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati della programmazione musicale del Conservatorio e della città di Livorno, un progetto che coniuga attività didattica, produzione artistica e ricerca musicologica, valorizzando il talento degli studenti e dei docenti del Mascagni e promuovendo al tempo stesso il dialogo con altri Conservatori italiani (Sassari, Terni, Firenze, Lucca e Siena).

Il ciclo di concerti è dedicato a Pietro Nardini (Livorno, 1722 – Firenze, 1793), grande violinista e compositore livornese, figura centrale della scuola violinistica italiana del Settecento. Il Conservatorio Mascagni dedica da anni particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione della sua figura attraverso attività di ricerca e iniziative artistiche che contribuiscono a mantenerne viva la memoria.

Un appuntamento che unisce formazione, città e Regione

Nel corso degli anni, la Rassegna “Pietro Nardini” è diventata un appuntamento riconosciuto nel panorama musicale livornese, capace di mettere in relazione attività didattica, ricerca e produzione artistica, offrendo al pubblico concerti di alto livello interpretativo e, al tempo stesso, importanti occasioni di crescita per i giovani musicisti.

La collaborazione tra il Conservatorio Mascagni e l’associazione Amici per il Mascagni continua così a rappresentare un esempio virtuoso di sinergia tra istituzione musicale e società civile, con l’obiettivo comune di promuovere la cultura musicale e rendere la musica sempre più accessibile alla comunità.

La ventesima edizione della rassegna è realizzata anche con il contributo della Regione Toscana, che ha sostenuto l’iniziativa nell’ambito dei finanziamenti legati alla Festa della Toscana 2025, destinati all’Associazione Amici per il Mascagni. In questo contesto, il programma dei concerti dedica una particolare attenzione ai compositori toscani, proponendo un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi.

A presentare la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini” sono stati il Presidente dell’Associazione Amici per il Mascagni, Massimo Camerini, il tesoriere dell’associazione Paolo Mori Ubaldini, il consigliere Stefano Agostini (già direttore del Conservatorio Mascagni dal 2005 al 2015), il Presidente del Conservatorio Emanuele Rossi e il Direttore Federico Rovini.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato il valore culturale e istituzionale della rassegna, che nel tempo è diventata un appuntamento stabile della vita musicale cittadina e un’occasione di collaborazione tra istituzioni formative e realtà culturali del territorio. «Questa ventesima edizione della rassegna – ha sottolineato Massimo Camerini – vede la partecipazione di numerosi Conservatori, non solo della Toscana ma anche di altre realtà nazionali. È un segno importante di dialogo e collaborazione tra istituzioni musicali che condividono l’impegno nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti».

Sul ruolo dell’associazione Amici per il Mascagni si è soffermato il tesoriere Paolo Mori Ubaldini, ricordando come «sostenere l’Associazione significa sostenere concretamente il Conservatorio e la sua attività culturale. Il nostro impegno nasce proprio con questo obiettivo: affiancare il Conservatorio nella promozione della musica e nella realizzazione di iniziative aperte alla città».

Il professor Emanuele Rossi ha invece richiamato l’ampiezza dell’offerta musicale proposta dal Conservatorio nel corso dell’anno: «Il Mascagni propone un numero molto significativo di eventi a ingresso libero, offrendo alla città occasioni di ascolto di grande qualità. Mentre presentiamo oggi la Rassegna Nardini, che prenderà il via il 15 marzo, è ancora in corso la stagione de Il Sabato del Mascagni: un segno concreto della continuità e della ricchezza della nostra programmazione».

Il direttore Federico Rovini ha quindi evidenziato una delle novità di questa edizione: «Oltre a ribadire l’importanza della collaborazione con ben 5 conservatori italiani, in primis quelli della federazione toscana di cui anche Livorno fa parte, oltre a Sassari e Terni, quest’anno la rassegna si arricchisce anche della collaborazione con ICIT Livorno – Istituto Culturale Italo-Tedesco, una novità che rappresenta un’ulteriore apertura del Conservatorio al territorio e alle relazioni culturali di respiro internazionale».

A ricordare infine il valore della rassegna è stato Stefano Agostini, sotto la cui direzione del Conservatorio venne proposta, venti anni fa, la prima edizione dell’iniziativa dedicata a Pietro Nardini: «Un riconoscimento importante arriva anche dal contributo della Regione Toscana, che ha sostenuto l’iniziativa nell’ambito dei finanziamenti legati alla Festa della Toscana 2025, destinati all’Associazione Amici per il Mascagni. Un sostegno che si riflette anche nel programma della rassegna, con particolare attenzione ai compositori toscani, dal barocco fino alla musica contemporanea».

