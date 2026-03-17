Torna Leghorn Bricks, agli Hangar due giorni dedicati alle costruzioni Lego

Sabato 21 e domenica 22 marzo esposizioni, laboratori per bambini, gare, aree di vendita e centinaia di mattoncini sfusi da scoprire

di Giulia Bellaveglia

Livorno si prepara ad ospitare un evento dedicato agli appassionati di Lego: sabato 21 (dalle 10 alle 22) e domenica 22 marzo (dalle 10 alle 20) gli Hangar Creativi accoglieranno “Leghorn Bricks”, l’iniziativa nata per promuovere il gioco con i celebri mattoncini da costruzione. “Leghorn Bricks – spiega l’organizzatore Lorenzo Valdambrini – porta il nome della nostra associazione neocostituita con lo scopo di organizzare eventi dedicati a questo mondo. Negli anni scorsi avevamo già allestito attività in spazi più piccoli, ma ora con gli Hangar Creativi abbiamo fatto un grande passo avanti: quasi 2mila metri quadri di esposizione, più del doppio di prima. Ci saranno anche tavoli dedicati ai bambini, che potranno mostrare le loro creazioni, e un bar interno”. La manifestazione si articola in quattro aree principali.

La prima è l’ “esposizione”, con circa 30 espositori provenienti da Milano, Bergamo, Torino e dintorni, che presenteranno costruzioni originali e ufficiali: città, temi space, pirati, medioevo, Star Wars ed Harry Potter. La seconda è la zona ludica, curata dall’associazione Club del Mattoncino di Figline Incisa Valdarno, con gare di abilità, velocità, disegno, costruzioni e giochi aperti a tutti senza necessità di iscrizione. La terza è dedicata alla vendita e allo scambio di set e merchandising. Infine, la quarta è quella dello “sfuso”, dove grandi e piccoli potranno scegliere tra centinaia di mattoncini acquistabili a peso. L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Livorno e della Misericordia, che parteciperà con un’ambulanza e uno stand dedicato ai vecchi set di soccorso ospedaliero. “Ricevere proposte come questa – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – è parte del nostro lavoro. Valutare le precedenti edizioni ci ha convinto a supportare questa bella idea, che si conferma un evento di grande partecipazione e interesse per la città”.

I biglietti sono acquistabili al costo di 8 € per gli adulti, mentre i bambini fino a 12 anni entrano gratis; non è prevista la prevendita.

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