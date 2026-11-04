Torna Librexpo, tre giorni dedicati ai libri e all’editoria indipendente

Dal 6 all’8 novembre le Officine Storiche di Porta a Mare ospiteranno la quinta edizione della fiera dell’editoria e degli autori indipendenti, con 21 case editrici, 22 autori autopubblicati, presentazioni e incontri per promuovere la cultura del libro e consolidare un appuntamento ormai entrato nel calendario cittadino

di Giulia Bellaveglia

Le Officine Storiche di Porta a Mare si preparano ad accogliere la quinta edizione di “Librexpo” (clicca qui per leggere il programma completo), la fiera dell’editoria e degli autori indipendenti, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, dalle ore 10 alle 20 (venerdì a partire dalle 14). Tre giornate dedicate ai libri e all’incontro tra scrittori, editori e lettori, con presentazioni e occasioni di confronto. La manifestazione, organizzata da Sergio Consani insieme all’Associazione Etruria, nasce cinque anni fa con l’obiettivo di portare anche a Livorno un appuntamento annuale dedicato al mondo della letteratura. “Da autore e scrittore – spiega Consani – avevo partecipato a diverse fiere e mi sono chiesto perché una città importante come Livorno non dovesse averne una. Eventi dedicati ai singoli ce n’erano già stati, ma ne mancava uno fisso. Quando si parla di cultura spesso si fatica a trovare sostegno, ma siamo cocciuti e siamo andati avanti. Da soli non si può fare niente: servono un team e persone di cui fidarsi”. Quest’anno l’iniziativa ospiterà 21 case editrici e 22 autori che si autopubblicano, distribuiti nelle gallerie delle Officine Storiche. Tra le realtà presenti anche la casa editrice livornese di stampo nazionale Sillabe e il supporto di Castagneto Banca 1910. “La nostra ambizione è che questa fiera diventi un patrimonio locale – afferma Stefano Corucci dell’Associazione Etruria -, non semplicemente una manifestazione organizzata da un gruppo di persone. Arrivare al quinto anno significa aver creato le condizioni e le collaborazioni per portarla avanti”. La giornata inaugurale di venerdì 6 novembre entrerà nel vivo nel pomeriggio, con il taglio del nastro previsto intorno alle 14.30. Seguiranno le presentazioni sul palco centrale, pensato per coinvolgere anche i visitatori di passaggio. Gli appuntamenti proseguiranno sabato e domenica, insieme agli stand dedicati all’editoria indipendente. “Ci fa piacere accogliere iniziative culturali legate alla lettura e ai libri – aggiunge Susanna Del Moretto di Porta a Mare -. Crediamo che questo spazio possa essere un’altra piazza della città aperta alle realtà del territorio. Librexpo è ormai un appuntamento entrato nel calendario cittadino, motivo per cui siamo convinti che anche questa edizione sarà un successo”.

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