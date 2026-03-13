Torna “Perché il Goldoni è il Goldoni”: 5ª edizione tra musica, sorrisi e solidarietà

Foto Bizzi/Trifiletti per Teatro Goldoni

Domenica 15 marzo al Teatro Goldoni la serata canora benefica con protagonisti volti noti livornesi. Incasso destinato al progetto “Shopping per tutti”, per rendere i negozi più accessibili alle persone con disabilità. In sala i presenti potranno votare per i cantanti preferiti decretando così il premio del pubblico. Sabato 14 marzo in Goldonetta la serata dedicata agli under 35. Il vincitore si esibirà sul palco il giorno seguente con i "big"

Domenica 15 marzo a partire dalle 20 il Teatro Goldoni ospiterà la quinta edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni”, la serata canora benefica che vede salire sul palco personalità livornesi, personaggi, giornalisti, consiglieri comunali e chi più ne ha più ne metta, tutti pronti a mettersi in gioco tra musica, divertimento e solidarietà.

Un appuntamento ormai atteso dal pubblico, come ha sottolineato il sindaco Luca Salvetti, ricordando come la manifestazione riesca ogni anno a unire leggerezza e impegno sociale.

“È uno dei momenti in cui ci mettiamo tutti insieme per una serata di spensieratezza, divertimento e musica, ma con uno scopo benefico – ha spiegato – In un periodo in cui nel mondo i motivi per stare sereni sono pochi, questo appuntamento resta molto sentito. Il teatro è praticamente al completo anche quest’anno, per la quinta volta consecutiva”.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche uno spazio dedicato ai giovani: il giorno precedente alla serata principale si svolgerà infatti una kermesse riservata agli under 35 (tutte le info in fondo all’articolo), con artisti selezionati da un bando nazionale. Il vincitore si esibirà poi anche durante lo spettacolo della domenica. Tra i volti noti della manifestazione anche l’ormai “famoso” e bizzarro Trio composto da Giorgio Niccolai, Giacomo Niccolini e Fabrizio Pucci, unici ad essere presenti sin dalla prima edizione. Tra i volti noti della manifestazione anche l’arciere paralimpico Matteo Panariello, vincitore della seconda edizione, e l’Amministratore Delegato dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Raffaello Cioni giunto alla sua quarta edizione.

Sul palco saliranno numerosi concorrenti pronti a reinterpretare celebri brani della musica italiana, accompagnati dall’orchestra del teatro. Non mancheranno, come da tradizione, momenti improvvisati e colpi di scena che contribuiscono al clima ironico e partecipato della serata.

La vicesindaca Libera Camici, che sarà tra i protagonisti della manifestazione, ha raccontato l’emozione di partecipare all’evento: “È sempre un grande piacere. Non ci si abitua mai all’emozione di salire sul palco del Goldoni. È bello condividere questo momento con tutti i concorrenti e soprattutto sapere che lo facciamo per una causa importante”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il direttore amministrativo del teatro Massimiliano Mautone, che ha ricordato il lungo lavoro organizzativo dietro lo spettacolo: “Preparare questo evento richiede tempo, ma è ancora più bello lavorare sapendo che tutto ha una ricaduta sociale importante. È un’iniziativa molto partecipata dalla città”.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Shopping per tutti”, illustrato da Sandra Biasci, presidente della Consulta del Terzo Settore. L’iniziativa punta a rendere i negozi più accessibili alle persone con disabilità, sensibilizzando i commercianti sulle barriere – non solo architettoniche – che possono rendere difficile o impossibile fare acquisti in autonomia.

Il progetto si collega anche all’esperienza del Social Taxi, servizio nato negli anni scorsi proprio grazie alla manifestazione, che consente alle persone con mobilità ridotta di muoversi più facilmente in città.

A chiudere la presentazione è stato l’assessore al sociale Andrea Raspanti, che ha ricordato il valore simbolico dell’iniziativa: “Questa manifestazione non è solo un momento di spettacolo e leggerezza, ma anche di solidarietà e riflessione. Ci ricorda che le persone con disabilità non hanno solo bisogni, ma anche desideri: partecipare alla vita della città, fare shopping, vivere momenti di socialità come tutti gli altri”.

Oltre a numerosi arrangiamenti e canzoni che si avvarranno dell’incessante lavoro artistico dei Gary Baldi Bros, dell’Orchestra Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” diretta da Stefano Brondi, del Coro Spring Time & Monday Girls diretto da Cristiano Grasso con gli arrangiamenti orchestrali curati da Oliviero Lacagnina e Carlo Bosco che firma anche la direzione musicale della serata.

La serata sarà arricchita dal voto del pubblico presente in sala che potrà dare i voti ai cantanti tramite un QrCode da inquadrare e un account Google con cui collegarsi alla pagina del voto. Come la scorsa edizione è prevista anche la diretta televisiva su Granducato TV. Un mix di musica, ironia e impegno sociale che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione del teatro livornese.

E adesso… c’è solo da cantare.

Ecco l’elenco e l’ordine con cui si esibiranno i partecipanti e i relativi brani che interpreteranno:

Giusy Anzovino – La nevicata del ’56 (di Mia Martini )

Lorenzo Midili e Giovanni La Sala – Innamoratissimo (dei Righeira )

Alessandra Donati – Amore lontanissimo (di Antonella Ruggiero )

Raffaello Cioni – Nonno Hollywood (di Enrico Nigiotti )

Elisabetta Furini – Mariposa (di Fiorella Mannoia )

Matteo Panariello – Viva la vita (di Francesco Gabbani )

Tatiana Pagini – Almeno tu nell’universo (di Mia Martini )

Trio Giorgio Niccolai – Giacomo Niccolini – Fabrizio Pucci – Papa Nero (dei Pitura Freska )

Francesca Calvelli – Il sole al mondo (di Bianca Atzei )

Luca Zannotti e Lilla Lipari – Io confesso (dei La Crus )

Dimitri Cappagli – Sono solo parole (di Noemi )

Emanuele Bertolini – Ringo Starr (dei Pinguini Tattici Nucleari )

Lisa Neri – Quando nasce un amore (di Anna Oxa)

Fuori concorso

Il vincitore del bando “Goldoni è il Goldoni Under 35”

Sabrina Orsolini e Pietro Contorno – Domani è un altro giorno (omaggio a Ornella Vanoni)

La giuria sarà composta da Bianchi Foffo Presidente*, Adorni Maddalena*, Bellaveglia Giulia, Brioli Laura*, Cappelletti Valeria, Cateni Veronica*, Ceccanti Fabio*, Colombini Alessio*, Del Cittadino Simonetta, Del Moro Cristina, Ferroni Viola, Murziani Marcello, Parigi Martina, Pullerà Roberto, Raspanti Andrea, Riposati Lorenzo, Rosa Mimmo, Scotto Stefano, Taddia Stefano, Venturi Fulvio*

(*) componenti Giuria Premio Speciale della Critica

“Perché il Goldoni è il Goldoni – Under 35”

Sabato 14 marzo alle 21 la Goldonetta ospiterà la serata finale di “Perché il Goldoni è il Goldoni – Under 35”, il progetto del Teatro Goldoni dedicato alla valorizzazione del nuovo cantautorato italiano e alla promozione di giovani artisti under 35.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani musicisti una vetrina prestigiosa e strumenti concreti per lo sviluppo della propria carriera, favorendo allo stesso tempo l’incontro diretto con professionisti e operatori del settore musicale.

Sono state 75 le candidature arrivate da tutta Italia, a conferma dell’interesse e della vitalità della nuova scena cantautorale. Dopo una selezione curata da una giuria di esperti, sei artisti sono stati scelti come finalisti e si esibiranno dal vivo sul palco della Goldonetta per decretare il vincitore della prima edizione: Berbeda, Giuliomaria, Marta Guidoboni, Mora, you e Selli.

La selezione è stata effettuata sulla base di diversi criteri: originalità della scrittura musicale e dei testi, qualità della performance, identità artistica, coerenza progettuale e potenzialità di sviluppo professionale.

A comporre la giuria della serata finale saranno Toto Barbato (The Cage), Francesco Pellegrini (Zen Circus), Vittorio Comand (Rockit), Roberta Marà (ufficio stampa) e Gianluca Giusti (Trovarobato), figure di riferimento del panorama musicale indipendente.

Il progetto mette in palio premi professionali concreti, pensati per sostenere il percorso artistico del vincitore: un contributo di 500 euro destinato a servizi professionali (ufficio stampa, mixing/mastering, distribuzione, comunicazione o analoghi), un anno di contratto con un’agenzia di booking partner, la ripresa video professionale della performance finale, la registrazione audio multitraccia del live, oltre alla visibilità sui canali ufficiali del Teatro Goldoni (sito, social e newsletter) e alla possibilità di ulteriori date live presso spazi partner.

Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di esibirsi sabato 15 marzo sul palco principale del Teatro Goldoni, all’interno della programmazione ufficiale dell’evento “Perché il Goldoni è il Goldoni”, conquistando così una vetrina di grande rilievo nel cartellone del teatro.

La serata finale di sabato, presentata da Lorenzo Midili, rappresenterà un momento dedicato alla scoperta di nuove voci della musica italiana, confermando l’impegno del Teatro Goldoni nel sostenere e promuovere il talento delle nuove generazioni. Ospite della serata sarà Nico Arezzo.

Biglietti: Intero 10€, ridotto Coop e under 35 5€, in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) aperta martedì e giovedì con orario 10-13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 oppure su goldoniteatro.it

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