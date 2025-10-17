(1) Allegati (1) Programma Strabilianti 2025

Torna Strabilianti al Modigliani Forum

Dal 23 al 25 ottobre la quarta edizione della manifestazione dedicata allo sport paralimpico. Oltre 400 bambini delle scuole primarie alla prova accanto ad atleti olimpici e paralimpici tra convegni, workshop e momenti culturali con la presentazione di un libro e l’anteprima di un film

di Giulia Bellaveglia

Torna per la quarta edizione “Strabilianti”, il grande evento dedicato allo sport paralimpico e all’inclusione, che dal 23 al 25 ottobre trasformerà il Modigliani Forum in una palestra di vita e di solidarietà. Un appuntamento ormai fisso per la città, patrocinato da Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno e dalla Fondazione Lem e sostenuto da Inail, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Università di Pisa, Sport e Salute, Provveditorato agli Studi e Anci Toscana. Nella tre giorni oltre 400 bambini delle scuole primarie potranno cimentarsi in prove di discipline paralimpiche insieme ad atleti olimpici e paralimpici, scoprendo che l’attività fisica può essere un potente strumento di crescita e uguaglianza. In programma anche workshop, convegni, e due momenti culturali speciali: la presentazione del libro “Eppur ci siamo” di Alexa Pantanella, dedicato ai temi dell’inclusione, e l’anteprima del promo del film “Laghat”, tratto dal libro del giornalista Enrico Querci, con la partecipazione dell’attore protagonista Lorenzo Guidi. A condurre, animare e dare ritmo alle giornate sarà l’attore livornese Stefano Santomauro. “Questa iniziativa – spiega la presidente di Strabilianti Michela Castellani – nasce nel 2022 con l’idea di promuovere i valori paralimpici, perché lo sport è per tutti, è una prova universale. Quest’anno faremo un passo in più: saranno i bambini a raccontare le storie, a diventare per un giorno atleti paralimpici. Vogliamo che imparino che la diversità non spaventa, che essere diversi è bellissimo. Siamo cresciuti ad ogni edizione, e questo vuol dire che stiamo seminando bene. Il nostro obiettivo è trasformare l’attività motoria in una politica di vita, in un percorso di consapevolezza e di comunità”. “In questi sei anni – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – non c’è stato una manifestazione che abbiamo avviato e poi abbandonato. Quando qualcosa nasce a Livorno e funziona, diventa tradizione. E così è stato anche in questo caso. Quest’anno l’evento cresce ancora, grazie al Modigliani Forum e al coinvolgimento di tante realtà istituzionali. È un altro punto fermo della proposta sportiva, culturale e sociale della città”. Accanto al Comune, la Questura e il gruppo sportivo Fiamme Oro, insieme ad Avis e all’Usl Toscana Nord Ovest, garantiranno supporto e partecipazione attiva.

