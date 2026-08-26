Torna Svs in Festa, sei giorni di musica e solidarietà

I Gary Baldi Bros saranno tra gli ospiti di Svs in Festa

Dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 5 settembre la sede di via delle Corallaie si trasforma in uno spazio di musica, convivialità e partecipazione con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti socio-sanitari. Il programma ad ingresso gratuito

di Martina Romeo

Torna SVS in Festa, sei giorni di musica dal vivo e celebrazioni della Pubblica Assistenza. Una festa mirata al divertimento e alla maggiore conoscenza del mondo del volontariato sono due degli obiettivi principali dell’iniziativa che avrà luogo dal 28 al 30 agosto e proseguirà poi il 3, 4 e 5 settembre nella sede dell’SVS in via delle Corallaie, in zona Picchianti, presentata questa mattina nela sede “Nord” della Pubblica Assistenza. “Lo scopo di questa festa – apre la conferenza il direttore operativo di SVS, Francesco Cantini – è il medesimo dell’anno scorso, quello cioè di raccogliere fondi per finanziare le diverse progettualità in ambito socio-sanitario. Con il ricavato dello scorso anno siamo riusciti, grazie alla partecipazione di numerosi cittadini, ad acquistare un furgone poi trasformato in un’ambulanza da soccorso, tutt’ora in servizio sul 118. Un segno tangibile di quanto la raccolta fondi proveniente dalle attività di pubblica assistenza sia poi subito resa disponibile alla città”. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno SVS in Festa aprirà le sue porte al pubblico dalle 19, orario dal quale sarà possibile divertirsi, mangiare, fare aperitivo presso la zona bar e/o ristorante e visitare i diversi stand e info point. Dalle 21, invece, si animerà l’area della spettacolazione con il susseguirsi di pre-show dediti all’intrattenimento in attesa dei concerti, a ingresso gratuito, previsti dalle 21:45 in poi. Tutto ciò che sarà presente alla festa, compresi i diversi stand informativi, sarà animato dagli stessi volontari dell’SVS.

“Ospiteremo la cittadinanza nella nostra casa completamente tirata a lucido e risistemata. – tiene a sottolineare Maria Pia Bernardoni, vicepresidente di SVS – Un impegno che abbiamo preso e che siamo riusciti a portare a termine, viste le tantissime attività che si svolgono in questi spazi. La cittadinanza vede il risultato finale, ma è un lavoro che impegna i nostri volontari da settimane”.

Come ogni anno, i volontari indosseranno una maglia appositamente realizzata per l’evento dall’ufficio comunicazione interno. “La maglietta ritrae dei piccoli polpi intenti a svolgere tutti i nostri settori operativi. – specifica Cantini – Tra gli oggetti, per esempio, la barella, solitamente simbolo di trasporto, diventa un tavolo da disc jockey. Uno dei polpi indossa un segno riconoscibile del settore operativo di SVS. Quest’anno abbiamo voluto inserire, inoltre, la frase ‘SVS è la risposta’. Una frase che sentiamo di portare sulle spalle poiché, negli anni, abbiamo visto che tanti sono i cittadini che vengono a presentarci una difficoltà o a segnalarci un bisogno. Un qualcosa a cui noi, attraverso la rete, cerchiamo di dare una risposta”. Oltre alla maglietta, a tema saranno anche le tovagliette del ristorante che accompagneranno la cena, un puzzle composto da tanti tasselli con al centro indicate le diverse attività svolte da SVS sul territorio, con alcuni richiami sul diventare volontario e credere nella pubblica assistenza.

Oltre ai numerosi partner, l’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie, ancora una volta, al patrocinio del Comune di Livorno. “Al di là dell’importante finalità di raccogliere fondi e di sostenere le attività di realtà come l’SVS, – interviene l’assessore Andrea Raspanti – credo che questa manifestazione sia davvero un’offerta di qualità. Oggi come oggi, in un mondo in cui siamo sempre più spinti all’isolamento sociale, offrire valide opportunità di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento positivo è un atto di resistenza e di grande valore politico”. Per l’elenco completo degli sponsor, degli artisti e per visualizzare l’intero programma dell’edizione 2026 di SVS in Festa, consultare il sito https://www.pubblicaassistenza.it/. Ogni fine serata, immancabile un salto per gli ultimi saluti al “barraccio”.

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