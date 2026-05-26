(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA UFFICIALE DI VINOEURO 2026

Torna VinoEuro 2026, il Campionato Europeo di calcio dei viticoltori

L'evento vedrà diverse località toscane diventare, dal 2 al 7 giugno, sede di partite, degustazioni e incontri con esperti internazionali, scienziati e produttori di vino

di Martina Romeo

Promuovere i prodotti delle aziende vinicole e creare occasioni di incontro tra i popoli. Questi gli obiettivi principali di VinoEuro, campionato europeo di calcio tra viticoltori che permette di unire due grandi passioni degli europei: il calcio e il vino (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo dell’iniziativa).

Organizzato dalla Nazionale italiana viticoltori “11 del Vino”, in collaborazione con l’UENFW (Union of european national football teams of winemakers), l’evento vedrà diverse località toscane diventare, dal 2 al 7 giugno, sede di partite, degustazioni e incontri con esperti internazionali, scienziati e produttori di vino. L’evento, presentato questa mattina in Sala Nomellini di Palazzo Granducale, gode, inoltre, del patrocinio della Provincia di Livorno, della Regione Toscana e di tutti i Comuni partecipanti.

“Siamo davvero felici di poter presentare questa iniziativa. – apre la conferenza Sandra Scarpellini, presidente della Provincia – Un vero e proprio campionato europeo tra viticoltori e amanti di questo settore. Persone che quindi non amano solo bere il vino ma amano, così, anche un brand di conoscenza territoriale”.

Previste all’evento circa 400 persone. Un numero che equivale a un impatto economico stimato sul territorio di 300mila euro. “Il nostro territorio è diventato – aggiunge Scarpellini – anche grazie al lavoro della Provincia, non solo un tassello di economia, ma espressione promozionale di un intero territorio”.

L’iniziativa, più nel dettaglio, comprenderà i Comuni di Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto e Venturina Terme, in provincia di Livorno, e vedrà confrontarsi le rappresentative di Italia, Germania, Francia, Slovenia, Ungheria (campioni uscenti), Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria e Romania.

L’Italia, nel girone A, se la vedrà precisamente con Francia, Repubblica Ceca, Romania e Portogallo.

“Questo è un evento importante, parte di un’iniziativa nata per gioco. – interviene il presidente della Nazionale italiana viticoltori ’11 del Vino’, Paolo Pacini – Un’iniziativa che, col tempo, è cresciuta fino ad arrivare a dieci nazioni con circa 400 partecipanti tra produttori, enologhi, giornalisti e lavoratori del settore. Un momento sportivo, culturale e politico che permette di esplorare nuove realtà, creare coesione e impattare il territorio”.

Presente sarà anche una delegazione spagnola che, dalla prossima edizione, entrerà nell’associazione insieme alla Polonia, passando così a una totalità di dodici partecipanti. “Anche il Cile ci ha chiesto di farne parte, – sottolinea Pacini – ma non possiamo introdurla perché non europea. Gli stessi, allora, hanno proposto di fare una Coppa Intercontinentale, che si svolgerà in Cile a novembre. Un qualcosa che fa comprendere quanto l’evento cominci a crescere a livelli internazionali, trovando sempre più condivisione. Ne siamo molto fieri”.

Evidenziata è stata, infine, l’importanza di iniziative di questo tipo in questo momento storico. “In questa situazione di perpetuo scontro – tiene a dichiarare la presidente della Provincia – tutto ciò che permette una convivenza gioiosa e incontro tra nazioni diverse scalda il cuore. Facciamo riferimento a nazioni europee che su fronti più impegnativi e articolati, ad oggi, hanno posizioni diverse. Ogni occasione per stare insieme e bene è ottima per rendere il mondo un pochino più abitale”.

Il programma completo (in allegato) e tutti i dettagli relativi all’evento sono consultabili al sito www.11delvino.com. Per domande e maggiori informazioni seguire le pagine social ufficiali e/o scrivere alla mail [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©