Tour guidato ROManticamente

Domenica 22 novembre, la Cooperativa Agave vi invita a ROManticamente Livorno, una passeggiata guidata alla scoperta della città attraverso il filo conduttore più universale di tutti: l'amore

Ci sono tanti modi di amare e Livorno, nel corso della sua storia, li ha conosciuti davvero tutti. Domenica 22 novembre, la Cooperativa Agave vi invita a ROManticamente Livorno, una passeggiata guidata alla scoperta della città attraverso il filo conduttore più universale di tutti: l’amore.

Un sentimento dalle mille sfumature, che sarà l’occasione per conoscere luoghi, vicende e personaggi che hanno lasciato il segno nella storia livornese. Perché l’amore non è soltanto quello romantico: può trasformarsi in passione politica e amore per la patria, prendere la forma di un legame con la propria terra, manifestarsi nell’amore per il cibo e per le tradizioni, oppure diventare dedizione per l’arte e la bellezza.

Nel corso dell’itinerario incontreremo figure femminili della famiglia Medici, scopriremo le passioni e gli ideali di uomini come Francesco Domenico Guerrazzi e Carlo Bini, e ci avvicineremo alle storie di alcuni artisti livornesi. Un intreccio di incontri, passioni, libertà, ideali e sentimenti, tra vicende personali e avvenimenti che hanno contribuito a costruire l’identità di Livorno.

Una città da sempre aperta agli incontri e alle contaminazioni, dove anche le storie d’amore possono diventare una chiave originale per leggere il passato e scoprire qualcosa di nuovo.

INFORMAZIONI

Quando: domenica 22 novembre 2026, ore 10.30

Dove: ritrovo presso il monumento dei Quattro Mori, Piazza Giuseppe Micheli

Durata: circa 1 ora e 30 minuti

Costo: € 12 adulti; € 8 bambini dai 7 ai 12 anni; gratuito fino a 6 anni

L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa Agave in collaborazione con Cinema Teatro Quattro Mori per RomFilmFest.

Prenotazioni e informazioni: 0586897890 – 3483801479 | [email protected]

Per partecipare è anche possibile acquistare il biglietto direttamente sul sito: https://www.agaveservizi.it/romanticamente-livorno.htm

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