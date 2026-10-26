Tour nella Livorno dell’Ottocento a bordo del Bus Rosso con degustazione finale

Il tour si concluderà all’interno del monumentale Mercato Centrale con una degustazione di formaggi

Appuntamento venerdì 31 ottobre alle ore 17:15 in piazza del Municipio. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 ottobre alle ore 12.00 al 348 7382094. Iniziativa organizzata da Confesercenti per Vetrina Toscana con il contributo della Camera di Commercio e della Regione Toscana in collaborazione con Coop. Itinera

Venerdì 31 ottobre ore 17.30 è in programma “La Bella Livorno nell’800“: tour a bordo del Bus Rosso in edizione Halloween. Il Bus Rosso è pronto a partire per un intrigante tour organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana, con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e della Regione Toscana, in collaborazione con Coop. Itinera. Seduti a bordo vi aspettano storie di mercanti, navi e bagnanti, e forse qualche inquietante sorpresa, perché non dimentichiamolo… è la sera di Halloween! Partendo dalla medicea Livorno delle Nazioni, l’itinerario si addentra nella storia della Livorno industriale e nella tradizione balneare livornese, con la sua passeggiata a mare. Il tour si concluderà nel tempio della tradizione gastronomica locale, all’interno del monumentale Mercato Centrale, con una degustazione al banco Cultura a Peso, curata da Bacci Formaggi, bottega di Vetrina Toscana, che offre una selezione di prodotti di qualità tipici toscani, all’insegna di un mix tra nuovo e antico, tra popolare ed eccellenza.

Evento in collaborazione con Bacci Formaggi – Banco nella Sala delle Vettovaglie e negozio Cultura a Peso – Sala delle Gabbrigiane.

COSTI

Adulto: € 15,00

Bambini 6-12 anni: € 5,00

Bambini fino a 6 anni: gratuiti (senza degustazione).

DIFFICOLTÀ

Facile

DURATA

2 ore, degustazione compresa.

INCONTRO

Ore 17.15 – Piazza del Municipio, pensiline bus.

PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. +39 0586 894563 · Mobile 348 7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00

Mail: [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 ottobre alle ore 12.00.

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