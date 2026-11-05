Trekking con degustazione alla scoperta dei luoghi di Mascagni
Appuntamento sabato 7 novembre ore 16:00. Al termine degustazione di prodotti tipici del territorio. Prenotazione online obbligatoria entro venerdì 6 novembre ore 18.00
Sabato 7 novembre alle ore 16:00. nell’ambito degli eventi di Vetrina Toscana, è in programma I Luoghi di Mascagni, trekking urbano alla scoperta dei luoghi che hanno indissolubilmente legato Pietro Mascagni alla sua città di origine. Il tour partirà in Piazza Cavallotti, precisamente dal luogo dove un tempo, era ubicata la vecchia casa natale del maestro, proseguendo poi per la Chiesa di San Benedetto, esempio di architettura neoclassica, dove ancora si conserva l’antico organo a canne sul quale si esercitava da giovane Pietro Mascagni. La visita continuerà infine all’interno degli affascinanti spazi del Teatro Goldoni dove è attualmente allestito il Museo Mascagnano che raccoglie cimeli, documenti e testimonianze relativi alla vita ed alle opere del compositore livornese. Al termine di questo percorso sarà allestita una degustazione con prodotti tipici del territorio livornese. Evento in collaborazione con Teatro Goldoni e Il Palcoscenico.
COSTI
Adulto 13,00€
Bambino 7-12 anni 9,00 € – fino a 6 anni gratuiti
DIFFICOLTÀ
Nessuna difficoltà. Si consiglia di indossare scarpe comode per una passeggiata urbana.
DURATA
2 ore circa (compresa la degustazione)
INCONTRO
Ore 16.00
Piazza Cavallotti, davanti all’angolo con Via Santa Giulia
PRENOTAZIONE
Coop. Agave
Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516
Mail: [email protected]
Biglietti online: https://www.agaveservizi.it/i-luoghi-di-mascagni-2.htm
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