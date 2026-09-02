Trekking urbano alla scoperta della città attraverso le sue donne

Presentata l'iniziativa gratuita Trame di donne livornesi: il 18 settembre un percorso dalla statua dei Quattro Mori a piazza della Repubblica per raccontare artiste, scrittrici, commercianti e donne comuni che hanno vissuto la città

di Martina Romeo

Ricostruire e riscoprire le radici di Livorno attraverso la vita delle donne che l’hanno vissuta, attraversata, abitata e raccontata. Questo l’obiettivo principale di “Trame di donne livornesi”, trekking urbano mirato alla valorizzazione delle figure femminili che hanno, realmente o in modo astratto, toccato la nostra città. Realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno della Provincia e di Provincia Livorno Sviluppo srl, l’iniziativa avrà luogo il 18 settembre dalle 16:30 e vedrà l’itinerario partire dalla statua dei 4 Mori, attraversare via Grande, e arrivare fino a piazza della Repubblica. Il tutto sotto la guida attenta ed esperta di Silvia Ioli, promotrice dell’iniziativa. “Il titolo ci è sembrato perfetto poiché io sono sì una guida turistica, – sottolinea Ioli – ma sono anche archeologa e faccio tessitura. La ‘trama’ è quindi un concetto a me molto vicino. Spesso quando viene fatto riferimento alle donne si affermano, con occhio negativo, cose come ‘guarda come tramano’. ‘Tramare’ viene sempre interpretato con accezione negativa quando, in realtà, ‘trama’ è il tessuto creato con la tessitura. Il significato delle parole è importante”. “Oggi presentiamo un progetto particolare, – tiene a sottolineare la vicepresidente della Provincia, Eleonora Agostinelli – un itinerario con focus sulle donne che hanno fatto la storia di Livorno. Donne di tutte le classi sociali: popolane, artiste, scrittrici, donne del popolo, commercianti. Donne, quindi, non scelte sulla base della loro provenienza sociale, ma perché tali. La nostra intenzione è dare ai partecipanti una consapevolezza diversa delle strade, delle case e delle costruzioni tra le quali ci muoviamo continuamente. Riscoprire una città diversa grazie anche alla sua componente femminile”. “Un vero e proprio trekking storico con una finestra sull’universo femminile. – interviene la consigliera provinciale di Parità, Maria Grazia Dainelli – Parleremo anche di gente comune, e questo è un valore aggiunto. Parleremo di coloro che si sono dovute improvvisare capo famiglia, di donne che hanno lavorato duramente nei cantieri. Di persone che, in un certo senso, hanno vissuto ai margini della storia. Ma la storia non la fanno soltanto i potenti, la fanno anche le persone comuni con la loro vita quotidiana”. L’itinerario, della durata di circa due ore e mezza con diverse soste, mira ad essere così uno stimolo e uno spunto di riflessione sulla questione, ancora attuale, della parità di genere. Uno studio realizzato attraverso la vita di donne diverse inserite in una “trama” unica, tutte accomunate da un comune denominatore: la voglia di libertà, di rottura degli schemi e, soprattutto, l’affermazione dei loro diritti. Per partecipare al trekking è necessario prenotare il proprio posto (massimo tre per ciascun prenotante) mandando un’e-mail con oggetto “Trame di donne livornesi 18 settembre” all’indirizzo [email protected]. Le prenotazioni, massimo 30, verranno accolte senza distinzioni di genere e/o di età. Da sottolineare è che il trekking è aperto a tutti, sostenibile ed inclusivo, studiato in modo che possano partecipare anche coloro con problemi di deambulazione o che necessitano ausili. Laddove le adesioni superassero il limite stabilito, verrà stilata una lista di riserva.

Il tour è gratuito. Consigliate scarpe comode e bottigliette d’acqua.

Per maggiori informazioni consultare il sito e/o i social della Provincia di Livorno.

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