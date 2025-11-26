Tutti gli eventi della settimana nei musei civici

Da oggi mercoledì 26 novembre a domenica 30 novembre incontri, visite guidate, musica e mostre al Museo della Città, al Museo Fattori e ai Granai di Villa Mimbelli

Una settimana ricca di appuntamenti animerà gli spazi del Museo della Città, del Museo Fattori e dei Granai di Villa Mimbelli tra conferenze, visite guidate, incontri, musica e iniziative speciali rivolte ai pubblici di tutte le età.

Di seguito il calendario completo

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE

Ore 17.00 – Granai di Villa Mimbelli

Dialoghi intorno a Fattori

Conversazione con Vincenzo Farinella (Università di Pisa) e Flavio Fergonzi (Scuola Normale Superiore di Pisa).

Ingresso gratuito.

Ore 17.00 – Museo della Città

Apertura della Mostra di presepi artigianali realizzati in carcere

L’esposizione, frutto del laboratorio artistico attivato presso la Casa Circondariale “Le Sughere”, presenta presepi interamente fatti a mano secondo la tradizione napoletana e i primi lavori del laboratorio di lavorazione del legno avviato sull’isola di Gorgona.

La mostra è visitabile fino a domenica 30 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i lavori a offerta libera.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

Ore 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso alla mostra.

Info e prenotazioni: [email protected]

SABATO 29 NOVEMBRE

Ore 16.00 – 18.00 – Museo della Città, Sala del Grande Rettile

I Sabato del Vernacoliere

Incontro con David Lubrano e Max Greggio.

L’appuntamento inaugura gli incontri (ogni sabato fino al 17 gennaio) con gli autori storici del Vernacoliere moderati dagli studenti del Liceo Cecioni.

Ingresso gratuito.

Info: 0586 824551 – [email protected]

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Prenotazioni: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Prenotazioni: [email protected]

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Ore 10.00 – 16.00 – Granai di Villa Mimbelli (punto biglietteria)

Annullo filatelico

In collaborazione con Poste Italiane, in occasione della Festa della Regione Toscana.

Ore 17.00 – Museo Fattori

Duo di chitarre: Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini

A cura del Conservatorio Mascagni.

Evento gratuito, incluso nel biglietto d’ingresso alla mostra.

Info: [email protected]

Visite guidate a partenza garantita

Ore 17.00 – Museo della Città

Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Prenotazioni: [email protected]

Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori

Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.

Prenotazioni: [email protected]

Informazioni

Museo della Città

0586 824551

[email protected]

Museo Fattori

0586 824607

[email protected]

