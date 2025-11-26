Tutti gli eventi della settimana nei musei civici
Da oggi mercoledì 26 novembre a domenica 30 novembre incontri, visite guidate, musica e mostre al Museo della Città, al Museo Fattori e ai Granai di Villa Mimbelli
Una settimana ricca di appuntamenti animerà gli spazi del Museo della Città, del Museo Fattori e dei Granai di Villa Mimbelli tra conferenze, visite guidate, incontri, musica e iniziative speciali rivolte ai pubblici di tutte le età.
Di seguito il calendario completo
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE
Ore 17.00 – Granai di Villa Mimbelli
Dialoghi intorno a Fattori
Conversazione con Vincenzo Farinella (Università di Pisa) e Flavio Fergonzi (Scuola Normale Superiore di Pisa).
Ingresso gratuito.
Ore 17.00 – Museo della Città
Apertura della Mostra di presepi artigianali realizzati in carcere
L’esposizione, frutto del laboratorio artistico attivato presso la Casa Circondariale “Le Sughere”, presenta presepi interamente fatti a mano secondo la tradizione napoletana e i primi lavori del laboratorio di lavorazione del legno avviato sull’isola di Gorgona.
La mostra è visitabile fino a domenica 30 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i lavori a offerta libera.
VENERDÌ 28 NOVEMBRE
Ore 17.30 – Museo Fattori
Visita guidata a partenza garantita alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso alla mostra.
Info e prenotazioni: [email protected]
SABATO 29 NOVEMBRE
Ore 16.00 – 18.00 – Museo della Città, Sala del Grande Rettile
I Sabato del Vernacoliere
Incontro con David Lubrano e Max Greggio.
L’appuntamento inaugura gli incontri (ogni sabato fino al 17 gennaio) con gli autori storici del Vernacoliere moderati dagli studenti del Liceo Cecioni.
Ingresso gratuito.
Info: 0586 824551 – [email protected]
Visite guidate a partenza garantita
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Prenotazioni: [email protected]
Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Prenotazioni: [email protected]
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Ore 10.00 – 16.00 – Granai di Villa Mimbelli (punto biglietteria)
Annullo filatelico
In collaborazione con Poste Italiane, in occasione della Festa della Regione Toscana.
Ore 17.00 – Museo Fattori
Duo di chitarre: Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini
A cura del Conservatorio Mascagni.
Evento gratuito, incluso nel biglietto d’ingresso alla mostra.
Info: [email protected]
Visite guidate a partenza garantita
Ore 17.00 – Museo della Città
Visita guidata alla Sezione di Storia e Arte Antica, Medievale e Moderna.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Prenotazioni: [email protected]
Ore 11.00 e 17.30 – Museo Fattori
Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.
Costo: 3 € oltre al biglietto d’ingresso.
Prenotazioni: [email protected]
Informazioni
Museo della Città
0586 824551
[email protected]
Museo Fattori
0586 824607
[email protected]
Riproduzione riservata ©
