Un Jolly Libertas incontenibile dilaga in Sardegna: 34-72

Se tre indizi fanno una prova, quattro la confermano in maniera definitiva. Il Jolly Libertas, alla luce della prestazione offerta sul parquet del San Salvatore Selargius, sembra ormai veleggiare verso una nuova stagione, diametralmente opposta rispetto a quella opaca dell’andata.

La squadra, tutta italiana, pare aver ritrovato nuovi stimoli e, soprattutto, quella svolta mentale necessaria per tornare protagonista e proporsi come variabile impazzita di un campionato che sembrava aver già trovato il suo naturale equilibrio.

La vittoria schiacciante ottenuta in Sardegna non ha bisogno di particolari analisi tecniche: è il frutto di un piano partita perfetto. La difesa preparata da coach Luca Andreoli e interpretata alla lettera dalle ragazze amaranto ha messo subito alle corde le quotate avversarie, crollate ben presto sotto i colpi di Marangoni, Botteghi e compagne.

Il 6-26 del primo quarto ha avuto il sapore di un sipario calato simbolicamente sul match. E chi, nel secondo tempino, si attendeva una furiosa reazione locale è rimasto deluso: le amaranto hanno continuato a suonare lo stesso spartito, fatto di una zona asfissiante e trame offensive da manuale, consolidando il vantaggio fino ad andare al riposo sul +30 (19-49, con canestro di Marangoni sulla sirena).

Il resto della partita è stato pura accademia, con Andreoli che ha dato ampio spazio alla panchina, facendo cosa buona e giusta. Il divario è ulteriormente cresciuto, toccando anche il +39 (tripla di Rinaldi), prima della chiusura definitiva sul +38 (34-72).

Terza vittoria del nuovo corso, tutte a referto, e appuntamento alla prossima. Il Jolly Libertas c’è, eccome.

Le parole di Liliana Miccio: “Abbiamo approcciato la partita in maniera eccellente: le avversarie non se lo aspettavano e sono rimaste un po’ imbambolate, perché realizzare solo sei punti nel primo quarto non è da loro. Noi, invece, siamo state davvero brave a seguire le nostre regole. Prepariamo le partite nel migliore dei modi, cercando sempre di dare il massimo ed essere aggressive fin dalla palla a due. Da quando c’è coach Luca Andreoli, questa è diventata la nostra identità: partire con il piede giusto e non abbatterci mai”.

JOLLY LIBERTAS LIVORNO: Braccagni 2 (1/4 da 2), Marangoni* 17 (6/11, 1/2), Sammartini* 9 (3/5, 0/1), Botteghi* 18 (5/8, 1/3), Sassetti 2 (1/1, 0/4), Rinaldi 4 (1/1 da 3), Spagnoli 6 (3/4, 0/1), Miccio* 7 (2/3, 1/4), Poggio* 5 (1/2 da 2), Poggi 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

