Una borsa di studio dedicata a Tony Mazzone

Foto inviata dal Conservatorio elaborata con AI (con il consenso della famiglia, nella persona di Giacomo Riggi), raffigurante Tony Mazzone e Anna Maria Bati la moglie

L’iniziativa, ideata e curata dal Maestro Mauro Grossi, docente di Composizione Jazz, nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i giovani talenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Mascagni

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno istituisce la Borsa di studio “Tony Mazzone”, dedicata alla memoria di uno dei protagonisti della storia musicale cittadina e punto di riferimento per generazioni di musicisti. L’iniziativa, ideata e curata dal Maestro Mauro Grossi, docente di Composizione Jazz, nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i giovani talenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Mascagni, sostenendo sia l’esecuzione solistica sia la composizione originale. “Tony Mazzone è stato per Livorno molto più di un musicista o di un negoziante di strumenti”, spiega Mauro Grossi, curatore dell’iniziativa. “Per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per chiunque si avvicinasse alla musica. Con questa borsa di studio vogliamo trasformare quella passione e quella capacità di incoraggiare i giovani in un’opportunità concreta per le nuove generazioni di musicisti”. La borsa è rivolta agli studenti iscritti ai Trienni, ai Bienni strumentali e al Biennio di Composizione Jazz del Conservatorio e prevede due categorie di partecipazione: Solisti e Compositori.

Sono previsti tre premi per un totale di 1.500 euro:

categoria Solisti: primo premio da 600 euro e secondo premio da 300 euro;

categoria Compositori: premio unico da 600 euro.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, mentre il concorso si articolerà in due momenti, fase eliminatoria e finale, entrambe in programma giovedì 28 maggio 2026 al Conservatorio Mascagni. La finale si svolgerà alle ore 21 nell’Auditorium “Cesare Chiti”, nell’ambito della rassegna Jazz Mask, con ingresso libero al pubblico.

La giuria sarà composta da Giacomo Riggi, promotore dell’iniziativa e familiare di Tony Mazzone, dal Maestro Mauro Grossi, coordinatore della borsa di studio, e da altri tre docenti del Dipartimento individuati nel rispetto della parità di genere. Tony Mazzone, scomparso nel luglio 2024 all’età di 93 anni, è stato una figura centrale della vita musicale livornese. Con il suo storico negozio Music City, prima in piazza Cavour e poi sugli Scali degli Olandesi, ha accompagnato per decenni la crescita musicale di migliaia di giovani, diventando un punto di riferimento per musicisti e appassionati. La borsa di studio intende dunque trasformare quella passione per la musica, trasmessa per tutta una vita, in un’opportunità concreta per le nuove generazioni di musicisti.

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