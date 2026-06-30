Un’estate da sfogliare, libri e incontri in tutta la città

La Biblioteca al Mare, foto pagina Fb Itinera Livorno Cultura e Turismo

Da LeggerMente a Biblioteca al Mare, passando per laboratori, letture per bambini e attività all'aria aperta: il Comune rilancia la promozione della lettura, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, attraverso un calendario di iniziative gratuite tra parchi, giardini e spiagge

Forte del riconoscimento di “Città che Legge”, Livorno conferma durante i mesi estivi il proprio impegno nella promozione della lettura con un ricco programma di iniziative che porta libri, autori e attività culturali fuori dalle sedi tradizionali delle biblioteche, nei parchi, nei giardini e in riva al mare. Il calendario, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, propone incontri con gli autori, laboratori, letture per bambini, attività all’aria aperta e servizi di prestito libri esterni. Un’offerta che si inserisce nel percorso quotidiano con cui la città sostiene la lettura come pratica diffusa, accessibile e rivolta a tutte le età.

Fino al 19 luglio, il parco di Villa Fabbricotti ospita gli incontri di LeggerMente, la rassegna letteraria giunta alla sua ottava edizione. Nello spazio adiacente al Chioschino, il panorama editoriale prende vita attraverso il dialogo tra grandi case editrici, realtà emergenti e alcuni dei volti più amati dal pubblico, in un calendario di presentazioni e conversazioni dedicato ai libri, alle idee e ai protagonisti della scena culturale contemporanea.

In attesa de La Bella Estate, Villa Maria ospita fino al 12 settembre Immersi nel verde, la rassegna dedicata alle pratiche olistiche e all’ascolto del corpo. Ogni sabato mattina sarà possibile partecipare a incontri esperienziali guidati da professionisti del settore, sperimentando discipline come yoga, pilates e qi gong in un contesto immerso nella natura.

Prosegue fino a metà settembre anche Biblioteca al Mare, il servizio estivo della Biblioteca Labronica, presente ogni martedì e venerdì, dalle 11.00 alle 16.00, nell’area antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno. A partire da mercoledì 8 luglio, il servizio sarà inoltre potenziato con un ulteriore appuntamento settimanale il mercoledì pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00. Biblioteca al Mare rappresenta un’occasione per prendere gratuitamente in prestito un libro durante una giornata al mare, vivere la lettura in un contesto informale e aperto a tutti e partecipare agli appuntamenti di Nati per Leggere (NpL), con letture ad alta voce dedicate ai bambini dai 3 agli 8 anni.

Le attività di Nati per Leggere proseguono anche alla Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti, ogni giovedì alle 10.00, offrendo alle famiglie un’opportunità per condividere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia e rafforzare, attraverso i libri, momenti di crescita, scoperta e relazione.

I calendari completi, che confermano il ruolo delle biblioteche come presìdi culturali aperti alla città, sono disponibili online e presso le sedi principali della Biblioteca Labronica.

Tutte le iniziative sono gratuite, aperte al pubblico e accessibili.

Per informazioni: [email protected] – [email protected]

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