Uovo alla Pop apre uno shop dedicato all’artista Clet

Sarà un dicembre all’insegna della cultura e delle idee per Uovo alla Pop. Il tutto avrà inizio domenica 7 alle ore 18: l’ex coltelleria Furlini si trasformerà in Clet-mania, un pop up shop interamente dedicato all’artista Clet e alle sue rivisitazioni dei cartelli stradali. “Siamo molto felici di iniziare di nuovo con lui, questo accadde già nel 2017 in Piazza Garibaldi, è l’artista più famoso della nostra batteria nonché un amico e un maestro di street art. Clet ha un rapporto d’elezione con Livorno, ogni qualvolta scappa da Firenze viene ad abbracciare il mare. In città ha già donato molte delle sue opere in strada e altrettanti cartelli sono esposti al Museo della Città. Egli è uno tra gli esponenti di arte urbana internazionale riconosciuto in tutto il mondo”. Non solo segnali stradali ma anche tutto ciò che consegue da questi pezzi caratteristici: sticker, calzini, felpe, shirts, tote bag, spille, toppe, stampe, stencil, serigrafie, litografie. Clet è definito il re del pop. L’artista sarà presente per il vernissage, in via Buontalenti 44 alle ore 18, e ad accompagnarlo ci saranno un prezioso dj set di Marco Tonci Terapia del Groove e i vini naturali di Riccardo Greco. Lo shop sarà aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 per poi continuare dalle 16 alle 20; sabato e domenica seguirà invece orario continuato. Successivamente seguirà una serie unica di eventi collaterali.

Sabato 13 a mezzogiorno, nello spazio predisposto da Itinera nel mercato delle vettovaglie, in collaborazione con Masci Bistrot, avrà luogo un’asta di sticker dell’artista francese ad edizione limitata, da poter attaccare o incorniciare. Questi saranno numerati e firmati in stile newyorkese, per un pomeriggio all’insegna del divertimento. La base d’asta sarà di 5 euro per poter permettere a tutti di acquistare un pezzo unico a basso costo, ma saranno accettate tutte le offerte. Domenica 14, alle ore 11, appuntamento davanti al murale di Ligama ‘Fiori di Glicine’ sugli scali delle Pietre, per il famoso street art tour della Venezia e del Pontino fino a tornare allo shop. L’esperienza, che durerà 1.30 h, avrà un costo di 5 euro a persona. Lo street art tour è uno dei fiori all’occhiello di Uovo alla Pop, dove le sue guide turistiche raccontano ormai da anni le storie dei murales della città nonché il dietro le quinte e le vite degli artisti.

Venerdì 19, dalle ore 17 alle 19, andrà in scena una performance che ruota attorno all’ultimo libro di poesie di Viola Barbara ‘Solo le donne sanno amare’ edito da Ets.

L’attrice Lara Gallo, con la sua esperienza e duttilità, leggerà alcune poesie ad un pubblico limitato di 10 persone. Dove? Allo shop di Uovo alla Pop. Le micro sessioni dureranno 10 minuti ogni 10 ingressi, che saranno gratuiti su prenotazione; ogni 15 minuti la lettura si ripeterà allo stesso modo, con un’altra decina che comporrà un nuovo pubblico.

Infine, domenica 21, gli eventi si chiuderanno con la sensazionale asta di beneficenza in collaborazione con l’associazione Mangiadischi per l’evento ’Mostre Sacre alla Pop, l’asta camtata’ .

L’associazione mette all’asta le stampe di 10 opere esposte alla Villa Trossi l’8 e il 9 Marzo 2025 in occasione de “La Mostra delle Mostre” all’interno di MOSTRI SACRI FESTIVAL V edizione.

L’asta prevede la partecipazione straordinaria del “Coro Mostruoso”: ogni quadro è anticipato da una breve interpretazione della canzone dipinta o dell’artista ritratta, eseguita a cappella da corist* di eccezione: direttamente dal coro Springtime le cantanti Lisa Neri, Orietta Confalonieri, Paola Chiesa ed Eugenio Vaccaro; dal collettivo Mangiadischi la violoncellista Francesca Del Seppia, la cantautrice Valeria Caliandro e il cantautore Giorgio Mannucci. Il ricavato delle opere sarà devoluto al Telefono Rosa per aiutare nella lotta contro la violenza sulle donne.

Mangiadischi APS è nata a Gennaio 2024 e ha come scopo principale l’organizzazione di eventi culturali, la formazione e la diffusione musicale. Il suo nucleo direttivo è composto da persone dalle origini e dai percorsi eterogenei che si dedicano all’arte e alla produzione di cultura da molti anni. Alcuni di loro sono cantautori o compositori, altri educatori musicali, altri artigiani.

Mostri Sacri Festival è la kermesse che dal 2019 omaggia i mostri sacri della musica italiana a Livorno.

Le opere, provenienti da tutta Italia, sono selezionate da Mangiadischi e da una una giuria di artisti sul territorio livornese, presieduta da La Tram (autrice delle illustrazioni del festival e del logo di Mangiadischi Aps) e formata da Libera Capezzone, Matteo Giuntini, Michele Stagni e Francesca Lombardi. I pezzi rappresentano originali ritratti delle figure femminili della canzone italiana e interpretazioni visive dei testi dei brani di alcune di esse. Uovo alla Pop vi aspetta numerosi allo shop Clet-Mania.

Info: [email protected]

3381499181

