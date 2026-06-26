Vespa velutina, al Museo di storia un corso per neutralizzare i nidi
Mercoledì 1 luglio a Livorno la quarta edizione della formazione promossa dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Aliem. Focus sulla tutela delle api e sul contrasto al calabrone asiatico a zampe gialle
Mercoledì 1 luglio, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Via Roma 234, Livorno), si svolgerà il 4°corso di formazione per neutralizzatori di nidi di Vespa velutina nella regione Toscana. Il corso è realizzato dalla Regione nell’ambito del progetto Aliem, per la limitazione delle specie invasive, in collaborazione con le Università di Pisa e Firenze, il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) e il contributo organizzativo del Museo del Mediterraneo. La Vespa velutina, o Calabrone asiatico a zampe gialle, è un insetto originario del sud-est asiatico. A partire dal 2004 una delle sottospecie dell’insetto si è ampiamente diffusa anche in Europa, arrivando in ltalia nel 2012. L’impatto dell’insetto sulla biodiversità locale è rilevante, in particolare per la pressione predatoria esercitata nei confronti di Apis mellifera e di altri insetti autoctoni. Per questo motivo la Regione Toscana ha promosso l’attuazione, in ambito regionale, del Piano di gestione nazionale di questa specie, con l’obiettivo di preservare il settore apistico regionale. Vi rientrano le attività formative del corso che prevede approfondimenti sulla specie, le modalità di diffusione e quelle relative al controllo e gestione, con particolare attenzione ai sistemi di individuazione e neutralizzazione dei nidi. La parte di esercitazioni pratiche sarà svolta nel giardino della struttura museale. Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected].
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