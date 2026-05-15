Viaggio nella memoria ebraica tra Modigliani e tesori nascosti

Due aperture straordinarie conducono alla scoperta dell’anima ebraica di Livorno: dalla casa natale di Amedeo Modigliani al Museo Ebraico Yeshiva Marini, tra arte, storia e tradizioni a pochi passi dal mare

Un fine settimana dedicato alla scoperta della storia e della cultura ebraica di Livorno, tra arte, memoria e tradizioni. Due appuntamenti speciali accompagneranno i visitatori in un itinerario affascinante che attraversa la città, dai luoghi legati ad Amedeo Modigliani fino ai preziosi tesori custoditi nel Museo Ebraico Yeshiva Marini.

Sabato 16 maggio – ore 18.00

Visita guidata alla Casa natale di Amedeo Modigliani

Casa natale di Amedeo Modigliani apre eccezionalmente le sue porte per una visita guidata dedicata alla vita del celebre artista livornese. Situata nel cuore della città, a pochi passi da piazza Attias e dal lungomare, la dimora conserva ancora oggi tutto il fascino di una tipica abitazione della borghesia ebraica livornese dell’Ottocento. Gli ambienti originali raccontano un’atmosfera autentica fatta di pavimenti in marmo, cementine decorate in bianco e nero, vetri antichi leggermente imperfetti, persiane in legno e dettagli d’epoca che restituiscono ai visitatori un suggestivo viaggio nel tempo. La visita ripercorre le tappe fondamentali della vita di Modigliani, approfondendo anche il contesto culturale e sociale della Livorno di fine Ottocento, città cosmopolita e crocevia di culture.

Informazioni

Via Roma 38 – Livorno

Costo: 10 euro a persona

Prenotazioni WhatsApp: 339 8560212

Domenica 17 maggio – ore 10.00

Apertura straordinaria del Museo Ebraico Yeshiva Marini

Con la primavera tornano le visite guidate al Museo Ebraico Yeshiva Marini e ai cimiteri ebraici, curate da Amaranta Servizi. Piccolo nelle dimensioni ma straordinariamente ricco di testimonianze storiche e artistiche, il museo si sviluppa su due livelli all’interno di un’antica sinagoga. Qui sono custoditi preziosi oggetti che raccontano la raffinatezza della manifattura ebraica livornese: tessuti di rara bellezza, argenti realizzati da maestri argentieri fiorentini e livornesi, antichi libri e preziosi coralli. Particolarmente significative sono le Livornine, documenti storici che testimoniano la lungimirante politica dei Medici grazie alla quale Livorno divenne una città aperta e multiculturale, capace di accogliere comunità provenienti da tutta l’area mediterranea.

Il Giardino Segreto

L’ingresso al museo conduce attraverso un piccolo giardino recentemente riqualificato grazie al contributo della Fondazione Livorno e della Comunità Ebraica. Il progetto, curato dalla ditta Ciandri sotto la guida del botanico Paolo Spinelli, ha trasformato questo spazio in un luogo dedicato alla cultura, alla didattica e alla contemplazione. Il restauro ha valorizzato la biodiversità già presente, introducendo nuove essenze botaniche legate alla tradizione biblica. Al suo interno trova spazio anche un’area dedicata alla Sukkà, utilizzata durante la Festa delle Capanne per offrire ai visitatori un’esperienza autentica di condivisione e spiritualità ebraica.

Informazioni

Via Micali 21 – Livorno

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 339 8560212

Un’occasione speciale per scoprire un volto meno conosciuto di Livorno, dove storia, arte e tradizione ebraica si intrecciano a pochi passi dal mare.

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