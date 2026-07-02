Villa Trossi. Concerto-tributo ai Pooh con la band Amici per Sempre

La formazione toscana sarà ospite per la prima volta del festival in corso a Villa Trossi, dove porterà le hit dello storico gruppo che quest’anno celebra i 60 anni di carriera

Il 2026 segna i 60 anni di carriera dei Pooh. Un traguardo eccezionale, che poche band nel mondo possono vantare. Per omaggiare il loro immenso percorso artistico Estate a Villa Trossi, festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli, presenta un appuntamento speciale ospitando per la prima volta nel suo cartellone il gruppo Amici per Sempre – Il Tributo ai Pooh. L’appuntamento è per sabato 4 luglio a Villa Trossi Uberti, per un concerto ricco di emozioni ed effetti scenici da godersi all’aria aperta, nel giardino della villa che si trova a due passi dal lungomare di Livorno.

Salirà sul palco tutta l’energia dello storico gruppo musicale italiano, uno dei complessi pop-rock più longevi e di maggior successo, fondato nel 1966 e capace di vendere oltre 100 milioni di dischi. Il pubblico assisterà a un concerto “totale”, ricco di pietre miliari come “Piccola Katy”, “Tanta voglia di lei”, “Chi fermerà la musica” e “Uomini soli” (con cui i Pooh hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1990). Il progetto Amici per Sempre – Il Tributo ai Pooh è nato nel 2017 e da 3 anni si presenta stabilmente con questa formazione: Fabio Balsamello alla voce, Dario Bicchierai alle tastiere e alla voce, Massimiliano “Teo” Teora al basso e ai cori, Francesco Casellato alla chitarra e ai cori, Roberto Veneziano alla batteria e ai cori. Band toscana che vanta una certa prolificità live e che già questo inverno ha registrato il sold out al Teatro Salesiani di Livorno. Per chi si fosse perso quella chance, ecco una nuova e pregevole occasione per vedere dal vivo questa formazione che per la prima volta si esibirà sul palco di Villa Trossi.

La passione per la musica dei Pooh è chiaramente il tratto comune di tutti i componenti di questo gruppo che ha scelto di ispirarsi alle ultime versioni live dei Pooh, proprio per avvicinarsi il più possibile a ciò che sono oggi nella loro dimensione dal vivo. In sessant’anni di carriera, infatti, lo storico gruppo italiano ha conosciuto una grandissima evoluzione musicale, affinando gli arrangiamenti ed è proprio questa evoluzione che il progetto Amici per Sempre intende cavalcare nel suo tributo alla musica dei Pooh. Se un giorno mai li incontreranno sarà un sogno realizzato, ma intanto per Fabio, Dario, Massimiliano, Francesco e Roberto è già un grande onore portare sul palco e interpretare le loro canzoni.

Il concerto si svilupperà seguendo una serie di tematiche, passando dalla figura femminile ad alcuni immancabili must, fino ad alcuni pezzi più recenti nel repertorio dei Pooh, che nel complesso arriva quasi alla soglia delle 500 canzoni. Nello spettacolo che andrà in scena a Villa Trossi non mancheranno momenti più intimi, fatti di set acustici con chitarra e voce oppure pianoforte e voce; si alterneranno ad altri ricchi di effetti scenici. Insomma, Amici per Sempre è un progetto che punta a riprodurre un impatto visivo e musicale fedele a ciò che fanno i veri Pooh. Tutto contando sul sostegno del pubblico, che sarà reso partecipe del piacere di cantare le hit più famose, in una comunione di parole e note capace di restituire emozione, raffinatezza e voglia di condivisione.

Villa Trossi Uberti – Livorno

4 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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