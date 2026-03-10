Visionario al Teatro (Con) Temporaneo

Sabato 14 e domenica 15 andrà in scena al Teatro (Con) Temporaneo Visionario di e con Walter Nenci. “Che dire di questa società folle?! Che dire di chi dice che mi devo adattare ?! Mi vorrà bene?! Basta, vado in Messico, vado al massimo, vado a gonfie vele”. Sono questi i pensieri che scatenano una reazione nel protagonista, che vivendo esperienze illuminanti con gli Indios, attraverso riti con le piante sacre, scopre, dentro di sé, una attrazione per l’invisibile nel quale trovare un senso profondo dell’esistere. Nel corso degli anni, questo intimo contatto con il proprio spirito, lo porta a ricercare dove e quando la spiritualità si affermò nelle culture più antiche, addirittura negli ominidi precursori dell’Homo Sapiens, nei valori del femminile e nel Culto della Grande Dea, e perché fu, pian piano, annichilita nelle epoche successive dalla cultura del dominio maschile, fino ad arrivare ai nostri giorni così caratterizzati da una navigazione a vista che sta uccidendo il pianeta. Fino a scoprire con stupore e meraviglia che, ai giorni nostri, cosa può ridare linfa all’essere umano nella relazione con sé stesso, con gli altri e con la natura, disinnescando la pochezza di una speranza incerta con una lungimirante visione, è il campo che più lontano potesse sembrare da tale tema, cioè la fisica quantistica, con i suoi esperimenti scientifici cosi spiritualmente sconvolgenti.

Sabato 14 marzo ore 21.15 e domenica 15 ore 18.15 in via della Cinta Esterna 48/50

Ingresso 10 euro.

Per info e prenotazioni whatsapp 3287013206

È consigliata la prenotazione, posti limitati

