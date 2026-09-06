Volare senza limiti: i ragazzi dell’AIPD protagonisti di una giornata di inclusione

I Lions Club Livorno Host e Livorno Porto Mediceo hanno accompagnato David, Giorgio e Giovanni nell’esperienza del volo. Un’iniziativa dedicata all’accessibilità che ha coinvolto ragazzi con disabilità nell’ambito della Festa dell’Aria e dello Sport 2026

“Volare Senza Limiti” : Livorno presente con Il Lions Club Livorno Host e il Lions Club Livorno Porto Mediceo per due giorni dedicati all’inclusione e all’accessibilità nel volo. Si è conclusa con straordinario successo la prima delle due giornate dedicate all’accessibilità e all’inclusione nell’ambito della “Festa dell’Aria e dello Sport 2026”, manifestazione patrocinata dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Aero Club di Lucca, la Brigata Paracadutisti Folgore e il CONI.

Guidati dal filo conduttore “Feel The Sky” — un invito aperto a tutti a vivere, ascoltare e sperimentare il cielo in prima persona —, l’Aeroporto “Giacomo Puccini” di Tassignano ha ospitato l’iniziativa “Volare Senza Limiti”, promossa e curata dai LC del Distretto 108La.

L’evento principale ha consentito a ragazze e ragazzi con disabilità di provare la grande emozione del volo guidato su aeromobili dell’Aero Club di Lucca. La giornata proseguirà e continuerà stasera con suggestivi spettacoli di luce e voli in mongolfiera pensati appositamente per far volare ed emozionare i ragazzi.

A fare da cornice alla manifestazione durante la due giorni, il pubblico ha potuto e potrà partecipare anche a tre iniziative di contorno ricche di spunti: il convegno “Sentire il cielo: donne, volo e accessibilità”, le attività dinamiche della palestra a cielo aperto con oltre trenta associazioni sportive del territorio e i laboratori creativi per i più piccoli.

I protagonisti della spedizione livornese sono stati i ragazzi dell’Associazione Italiana Disabili Down (AIPD) di Livorno, accompagnati in questa esperienza indimenticabile dal LC Livorno Host e dal LC Livorno Porto Mediceo. I ragazzi saliti sull’aereo sono stati David Tornar e Giorgio Cetra, accompagnati da Daniele, e Giovanni Russo, presente con i genitori, che ha definito l’esperienza come «la cosa più bella del mondo».

Ad esprimere profonda soddisfazione è stata la Presidente Daniela Becherini (LC Livorno Host), che ha evidenziato l’impatto emotivo dell’iniziativa: «Salire con qualche timore e scendere sorridenti: è stata un’emozione condivisa da tutti, ragazzi e accompagnatori».

A lei si è unito Matteo Vannucci, Presidente del LC Livorno Porto Mediceo, ricordando che «una delle emozioni più belle che si provano nella vita è donare un sorriso».

Un sincero ringraziamento va all’organizzatore Fabrizio Tardelli e a tutti i club del Distretto 108La che hanno unito le forze per la riuscita dell’evento: LC Antiche Valli Lucchesi, LC Firenze Michelangelo, LC Garfagnana, LC Lucca Host, LC Lucca Le Mura, LC Lunigiana, LC Massa Carrara Apuana, LC Massarosa, LC Pescia, LC Pietrasanta, LC San Miniato, LC Valle del Serchio, LC Versilia, LC Viareggio Host, LC Curzio Malaparte e Leo Club Lucca.

Con i Lions Livornesi presenti all’iniziativa “Volare Senza Limiti”, Livorno conferma il proprio impegno concreto sul territorio per l’abbattimento di ogni barriera e la promozione dell’accessibilità per tutti.

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