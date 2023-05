Zalone… in amaranto. “Per il prossimo anno abbiamo un tifoso in più”

Checco Zalone ha allietato, sabato 20 maggio, la serata di tanti livornesi e non con il suo spettacolo “Amore + Iva” andato in scena al Modigliani Forum di Porta a Terra. L’occasione è stata colta dal neo patron amaranto Joel Esciua che, accompagnato dal sindaco Luca Salvetti, ha regalato una maglia amaranto con il numero 1 e il nome sulle spalle, come i veri giocatori, al comico pugliese. Il momento della consegna è stato immortalato dalle pagine social amaranto che hanno sottolineato il gesto con questa didascalia: “Per il prossimo anno abbiamo un tifoso in più”.

