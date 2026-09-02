Nasce la Carta dei Musei, l’abbonamento annuale a ingressi illimitati

Il nuovo abbonamento permette di accedere al Museo della Città e al Museo Fattori. Dal 4 al 6 settembre prezzo promozionale: 25 euro, 20 per over 65 e categorie convenzionate. Rafanelli: "I musei non siano solo luoghi da visitare ma da abitare"

Il Comune di Livorno lancia la Carta dei Musei, un nuovo abbonamento annuale che dà accesso illimitato agli spazi del Museo della Città e del Museo Civico “Giovanni Fattori”, durante i rispettivi orari di apertura. La Carta ha validità di 365 giorni a partire dalla data di sottoscrizione ed è acquistabile alla tariffa intera di 30 euro, oppure a tariffa ridotta di 25 euro per le persone sopra i 65 anni e per le persone appartenenti alle categorie convenzionate. Si tratta di un modo semplice e conveniente per vivere la cultura cittadina tutto l’anno, in linea con le buone pratiche già adottate da numerosi musei nazionali e internazionali per fidelizzare il pubblico e ampliare l’accessibilità ai luoghi della cultura. “La Carta non è soltanto una forma di agevolazione economica, ma soprattutto un invito a tornare nei nostri musei, affinché non siano solo luoghi da visitare ma da abitare” dichiara l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli. Il debutto della Carta dei Musei coincide con un’occasione speciale: il 6 settembre ricorre l’anniversario della nascita di Giovanni Fattori, che quest’anno compie 201 anni. Per l’occasione, da venerdì 4 a domenica 6 settembre la Carta dei Musei sarà in vendita a un prezzo promozionale: 25 euro invece di 30 per la tariffa intera, e 20 euro invece di 25 per la tariffa ridotta. La Carta sarà in vendita esclusivamente presso le biglietterie dei Musei Civici e avrà validità di un anno dalla data di sottoscrizione. È nominativa e, per i successivi ingressi, sarà necessario esibire un documento d’identità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©