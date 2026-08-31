Era appena uscito dalla palestra e stava tornando a casa quando si è trovato davanti a una scena che non poteva ignorare. Un gruppo di cittadini stava rincorrendo un giovane che, poco prima, aveva appena rubato la borsa a un’anziana. Lui, Riccardo D’Avino, poliziotto, era libero dal servizio e non ci ha pensato due volte: si è messo a correre dietro al borseggiatore, contribuendo a bloccarlo in attesa dell’arrivo della volante. È successo sabato 29 agosto. Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità, si trovava in piazza Roma quando ha sentito gridare “ha rubato, ha rubato”. “Mi sono messo a correre anch’io qualificandomi – racconta – A un certo punto ha gettato la borsa che aveva preso prima di scappare e ha provato comunque a fuggire”. Prima dirigendosi verso via Rosa del Tirreno e poi arrivando all’angolo con via Sette Santi, dove è entrato in una proprietà privata. D’avino è riuscito a raggiungerlo e a trattenerlo. La volante giunta sul posto ha poi preso in consegna il giovane, straniero, e lo ha messo in sicurezza. Nel frattempo, una ragazza ha recuperato la borsa abbandonata durante la fuga e l’ha riconsegnata all’anziana vittima, che ha poi raggiunto le persone intervenute. “È rimasta molto colpita e contenta, ci ha ringraziato e si è congratulata con tutti”. In quasi otto anni di servizio ha lavorato alle Volanti a Genova e a Livorno e, negli ultimi anni, è impiegato negli uffici delle Volanti. Tuttavia per Riccardo non è stato considera qualcosa di eccezionale: “Per chi lavora in strada è la quotidianità. Correre dietro a un ladro e prenderlo fa parte del lavoro”. Ed è proprio su questo aspetto che vuole porre l’accento. Non tanto sulla propria iniziativa, quanto sulla collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini. “Se una persona chiama il 112 si aspetta una risposta attiva e questo è quello che quotidianamente facciamo”. Poi il ringraziamento alla cittadinanza, che in questa occasione ha avuto un ruolo concreto. “Se riusciamo a far vedere quanto aiutano le Volanti, ma in generale le forze di polizia, e quanto sia positiva una cittadinanza che si muove attivamente è una cosa importante”.

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