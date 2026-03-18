Al Goldoni le “Quatto Stagioni” di Vivaldi per Classica Con Gusto

Giovedì 19 marzo, alle ore 21 in Goldonetta aprirà il nuovo appuntamento di “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti

È una delle opere di musica classica più amate e popolari al mondo, capace di restituire con immediatezza all’ascolto le sensazioni legate al trascorrere dei mesi ed all’alternarsi dei cicli naturali che da sempre accompagnano la vita dell’uomo: sono “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, il celeberrimo ciclo di Concerti per violino, archi e continuo da “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione”, che giovedì 19 marzo, alle ore 21 in Goldonetta aprirà il nuovo appuntamento di “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti.

“Abbiamo scelto un titolo iconico per questa serata quale Benvenuta Primavera – afferma il M° Carlo Palese che firma il progetto artistico della rassegna di musica da camera – proprio alla vigilia dell’equinozio della stagione che segna un nuovo inizio per il ciclo della natura e che non a caso lo stesso Vivaldi, uno dei massimi esponenti del barocco musicale, scelse per aprire un’opera meravigliosa, un prodigio di melodie ed emozioni di cui probabilmente lui stesso non percepì immediatamente tutta la grandezza”. Dalla primavera con il risveglio della natura alla calda e assolata estate, passando dalle brumose immagini dell’autunno per terminare con l’inverno, dove il vento e il gelo sono combattuti dal caldo tepore del focolare: Vivaldi fece precedere ogni “Stagione” da un piccolo sonetto scritto che riportava le sensazioni che gli venivano procurate, riuscendo a trasferirle in musica con rara maestria compositiva. Queste sensazioni rivivranno sull’elegante palcoscenico della Goldonetta grazie all’ interpretazione attenta e virtuosa della giovane ed affermata violinista Alice Palese e da un gruppo di Cameristi dell’Orchestra Giovanile Toscana: Felicia Neri e Tea Kokoshi violino, Marco Maggi viola, Gabriele Bracci violoncello e Michele Barbieri clavicembalo.

Dall’opera del “Prete rosso”, come veniva chiamato il musicista veneziano per il colore accesso dei suoi capelli e l’abito talare, nella seconda parte del concerto si avrà l’occasione di ascoltare il piacevolissimo Concerto comique n. 25 in sol minore “Les Sauvages” di Michel Corrette, prolifico compositore del Settecento francese e a cui si devono numerosi ed importanti metodi di studio per gli strumenti ad arco.

La violinista Alice Palese nasce nel 2000 e si diploma a diciannove anni con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, dove conclude con l’analogo lusinghiero risultato il percorso accademico conseguendo il Diploma di secondo livello. Masterclass con alcuni tra i più importanti artisti (tra cui Uto Ughi) e riconoscimenti in numerosi concorsi per giovani musicisti, hanno accompagnato la sua formazione e da alcuni anni si esibisce in concerti cameristici ed orchestrali in sedi prestigiose, quali il Kaufmann Center di Kansas City e come violinista in Italia, Svizzera, Austria, Bulgaria, Romania e Stati Uniti.

Alice suona spesso in formazioni cameristiche, cimentandosi in un repertorio vasto e variegato e collaborando con molti musicisti. Dal 2021 collabora stabilmente con l’Orchestra Giovanile Italiana dove ricopre il ruolo di primo violino e si esibisce anche in qualità di solista.

L’ Orchestra Giovanile della Toscana O.G.T. è stata fondata a Pisa nel gennaio 2020 dai giovanissimi Gabriele Bracci, attuale direttore artistico nonché presidente in carica dal 2022, e Matteo Chimenti; composta da musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nella sua formazione completa vanta un organico di oltre cinquanta elementi. Dal 2025 l’O.G.T. diventa residente del Teatro Verdi di Pisa e, nello stesso anno, è stata riconosciuta dal Ministero della cultura come Nuova Orchestra Territoriale under 35. Il repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea, con la predilezione per la produzione strumentale del periodo galante, classico e del primo romanticismo.

La serata si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su goldoniteatro.it

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