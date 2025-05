Consegnati dal Festival Antani gli Antani Award

Ubaldo Pantani “miglior comico televisivo”, Giulia Vecchio “rivelazione dell’anno”, l'assessora Angela Rafanelli “miglior personaggio televisivo”. Assegnati i premi della comicità e della satira dopo la votazione social che ha coinvolto il pubblico nel corso della serata condotta da Marianna Aprile e Luca Bottura. Il 18 maggio si chiude l’edizione “Woke” del festival Antani

Nomination a sorpresa, brogli, colpi di scena ed esibizioni dal vivo: si sono svolti il 17 maggio alla Terrazza Mascagni a Livorno gli Antani Award, condotti da Marianna Aprile e Luca Bottura, che hanno premiato il meglio della comicità e della satira tenendo fede a un’unica regola, ormai consolidata: “Antani non si sa chi vince, e neanche chi ritira i premi”. Il Premio Antani “Miglior comico televisivo” è andato a Ubaldo Pantani, attore comico e imitatore con laurea in Scienze Politiche e una tesi sul potere del ridere (mica male, no?). Toscano DOC, cresciuto tra Volterra e il mare, ha portato in tv personaggi cult come Lapo Elkann, Massimo Giletti e Mario Giordano. Da Quelli che il calcio al Gialappa Show, passando per il teatro civile, Ubaldo è “Inimitabile” – anche quando lo fa apposta. La “Rivelazione dell’anno” è Giulia Vecchio: attrice pugliese, classe ’92, vista in tv (Imma Tataranni, Un passo dal cielo), al cinema (C’è anche domani), in radio (Radio2 Social Club) e ovunque serva comicità ben fatta. Fa parte del collettivo Contenuti Zero e spopola al GialappaShow con imitazioni cult. Dal 2026 sarà in tour con il suo primo spettacolo “Non so piangere a comando”. A Emanuela Cappello è andato il Premio Antani “Personaggio web dell’anno”: attrice e autrice nata ad Arpino, formatasi tra Roma e Cesena, ma specializzata in autoironia metropolitana. Dal 2021 racconta la sua vita in pillole tragicomiche tra palco, video e scrittura. Il suo superpotere? Far ridere mentre riflettete sul disastro emotivo del quotidiano. Angela Rafanelli ha ritirato il premio per il “Miglior personaggio televisivo”: livornese, conduttrice radio televisiva, è l’assessora alla cultura di Livorno. Più di 15 anni di tv, da Le iene a tantissimi programmi Rai, tra gli ultimi Linea verde estate, In viaggio con lei. Il premio per il “Miglior spettacolo teatrale” è andato a Michele Basile, aka Pippoland: diplomato ai Filodrammatici di Milano, sui social ironizza sull’animo umano, passando dalle parodie alla sensibilizzazione. Insegna recitazione, gira teatri e TikTok, e con il suo spettacolo Stai Karma prova a fare ridere mentre il pubblico si fa vi domande esistenziali. Il Premio Antani “Più intollerante alla satira” va a Giorgia Meloni, ma ha ritirato il premio il comico, fumettista e podcaster Daniele Fabbri.

Il programma del 18 maggio

L’ultimo giorno di festival si apre alle 10.30 con Forrest Live – La Reunion (presso la sala panoramica dell’Acquario di Livorno): Forrest live si riunisce e torna in un’edizione speciale dal vivo solo per Antani festival. Per il ciclo di presentazioni di libri “Antani sa leggere”, domenica alle 12 (all’Acquario) è la volta di Federica Cacciola, più conosciuta come Martina Dell’Ombra, con “Amore e Psyco” (Harper Collins): l’autrice lo definisce un’educazione sentimentale per deficienti, per tutti coloro che, nel senso originario del termine, si sentono sempre mancanti di qualcosa e non smettono di cercarlo. Ma ad “Antani” si trovano anche figure che di solito non hanno niente a che vedere con il mondo della risata: alle 16 (nella sala panoramica dell’Acquario) la scrittrice Valeria Parrella propone una riflessione sul corpo e la maschera ai tempi di Totò nell’incontro “E chi siamo: Pasquale?”. Il festival si chiude alle 17.30 presso la Terrazza Mascagni con “La macchina di Zelig ha un buco nella Gomma”: un live show di Zelig Lab, il laboratorio di comici più importante d’Italia, che presenta i migliori talenti emergenti, pronti a far ridere il pubblico di Antani.

