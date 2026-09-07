Economia del mare, Livorno è sul podio nazionale

Salvetti: "Scelta azzeccata puntare sempre di più sul mare". La città al top delle classifiche nazionali di riferimento: seconda per valore aggiunto e occupati

Blu economy Livorno ha raggiunto il podio nazionale relativo all’economia del mare. Il dato emerge dal XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026, realizzato da OsserMare e Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere e presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso del Blue Forum 2026. Una approfondita analisi che ci dice come la Blue Economy si conferma uno dei pilastri della crescita italiana, con numeri in aumento rispetto allo scorso anno e performance -superiori alla media nazionale. L’aspetto però più rilevante è che la realtà di Livorno è al top delle tre classifiche di riferimento, seconda per il valore aggiunto dopo Trieste, seconda per numero di occupati dopo Genova e terza come incidenza di imprese dopo La Spezia e Rimini. Per Livorno a trainare l’economia del mare sono nell’ordine: turismo, logistica e cantieristica e l’aspetto confortante è il segno più rispetto ai precedenti rilevamenti. “Il rapporto presentato al Ministero conferma lo sviluppo di Livorno – dice il sindaco Luca Salvetti – e dimostra inoltre che la scelta di puntare su una città che intreccia sempre di più il proprio destino con il mare e le attività ad esso collegate è quantomai azzeccata. Il porto, la logistica collegata ma anche la presenza dei cantieri e il rilancio turistico danno una spinta fondamentale. Insieme a queste c’è poi la strategia di promozione che vede nella Biennale e nella imminente candidatura a capitale del mare elementi di grande riconoscibilità e di evidente vocazione”.

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