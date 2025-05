Gocce di Futuro, premiati da Asa alla Biennale gli studenti vincitori

Creatività, innovazione e giornalismo/divulgazione informativa sono state le tre categorie del contest ideato per promuovere l’importanza dell’acqua e del mare nelle nuove generazioni. La premiazione agli Hangar Creativi alla presenza della vicesindaca Camici e del presidente di Asa Taddia. I nomi dei vincitori

di Martina Romeo

Premiati agli Hangar Creativi, nell’ambito della Biennale del Mare e dell’Acqua, gli studenti vincitori del contest “Gocce di Futuro” promosso da Asa, Comune di Livorno e Il Tirreno rivolto all’ultimo triennio delle scuole superiori della provincia livornese. Asa ha deciso di rendere ancora una volta protagonisti gli studenti, questa volta con l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’acqua e del mare, appunto, sottolineando quanto sia necessaria una sensibilizzazione a 360° sul tema. Presenti all’evento, tra gli altri, il presidente di Asa Stefano Taddia e la vicesindaca Libera Camici, che ha tenuto a sottolineare quanto sia importante parlare di queste tematiche con le nuove generazioni: “Mi emoziona sempre rivolgermi a una platea così piena di giovani – ha introdotto la premiazione la vicesindaca – A questa edizione del progetto abbiamo voluto dare un taglio che si allineasse con la Biennale e ciò sembra aver sollecitato la creatività dei ragazzi, che hanno raccontato le loro idee e suggestioni. Mare e acqua sono doni preziosissimi e, in quanto tali, hanno bisogno di essere protetti, tutelati e valorizzati”. Una linea di pensiero seguita anche dal presidente Taddia che ha sottolineato quanto Gocce di Futuro “sia un vero e proprio investimento sui giovani”. 2I giovani hanno una grandissima sensibilità e possono essere di stimolo per noi di altre età” ha concluso l’amministratore delegato di Asa Valter Cammelli. Nello specifico, agli studenti è stato chiesto di presentare degli elaborati sul tema “Acqua e Mare: due risorse strategiche per il futuro di Livorno”, basandosi su tre possibili categorie: creatività, innovazione e giornalismo/ divulgazione informativa. A giudicare le diverse opere una Commissione composta da Cecilia Testa del Comune di Livorno, Cristina Fiorilli in rappresentanza dell’ufficio comunicazione di Asa e Francesca Ferri de Il Tirreno. Agli istituti vincitori è stato consegnato, oltre a una targa di riconoscimento, un premio dal valore di 5.000 euro più iva da utilizzare per la fornitura di materiale scolastico.

Di seguito, l’elenco degli istituti vincitori del contest:

– Per la categoria “Creatività” vince la classe 4° A del Liceo Scientifico Foresi di Portoferraio per lo spot “The Last Sip”;

– Per la categoria “Innovazione” la vittoria va a Gabriele Monticelli della 5° A BIA dell’ITIS Galileo Galilei, per la sua relazione “Quando l’economia circolare viene dal mare”;

– Per la categoria “Giornalismo/ Divulgazione informativa”, invece, è stato assegnato un ex aequo ai lavori di Chiara Ceccherini della 5° indirizzo Artistico del Liceo F. Cecioni, per il progetto “Missione Acqua”, e della classe 3° ASU del medesimo istituto per il podcast “Onde di conoscenza”.

Alla fine dell’evento, sono stati inoltre consegnati dei riconoscimenti fuori concorso alle classi 1°H e 1°M della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis per la loro ricostruzione dell’impianto di potabilizzazione di Mortaiolo nel mondo virtuale di Minecraft Education e all’Istituto Niccolini Palli per l’anteprima del progetto “Le vie dell’acqua. Progetto Musica e Popoli: Livorno paesaggio sonoro”.

