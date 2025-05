Dal 16 al 18 maggio torna il Festival Antani

Il festival, diretto da Luca Bottura e promosso da Fondazione Livorno, per la prima volta si trasferisce davanti al mare all'interno della Biennale. Tra gli ospiti Enrico Bertolino, Francesco De Carlo, Ghemon, Federica Cacciola, Fumettibrutti e la redazione di Charlie Hebdo. Aperto il voto online per premiare con gli “Antani Award” il top della comicità e della satira. Il presidente Barsotti: "Saranno tre giorni di risate intelligenti". Tutto il programma su www.festivalantani.it

“L’umorismo è una declinazione fondamentale dell’identità livornese”. Così l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, in collegamento streaming, ha introdotto stamattina la presentazione della terza edizione di Antani. Comicità e satira come se fosse promosso da Fondazione Livorno in collaborazione con il Comune e con il patrocinio di Regione Toscana e Elastica. Inserito nell’ambito della Biennale del Mare e dell’Acqua Blu Livorno, quest’anno il festival si svolgerà tra la Terrazza Mascagni e l’Acquario. Dal 16 al 18 maggio tre giornate ricche di incontri ed eventi, a ingresso libero e gratuito, per un’edizione tutta “woke”. “In un mondo in cui sono tutti politicamente scorretti, uno dei compiti della satira è dire delle cose ovvie facendo ridere. – ha spiegato il Direttore artistico del festival, Luca Bottura – Nella locandina di quest’anno è possibile leggere la parola ‘woke’, ‘consapevole’, quasi ‘buonista’. Solitamente utilizzata per indicare chi si occupa di tolleranza e/o ingiustizie sociali. Nessuno sa esattamente cosa sia, ma fa arrabbiare Trump e i suoi buffi adoratori. E chi siamo noi per non difenderlo?”. Il programma dell’evento si presenta, così, fitto di incontri, presentazioni di libri e spettacoli messi in scena dai migliori comici, stand up comedian, autori e fumettisti italiani, scelti appositamente per aver sconfitto l’ovvietà del politicamente scorretto con la loro arte. Da Francesco De Carlo, Monir Ghassem e Laura Pusceddu, a loro modo capostipiti della stand up comedy giusta nel posto sbagliato, al collegamento con Charlie Hebdo di sabato fino alla chiusura della manifestazione domenica con un live show di Zelig Lab col direttore artistico Giancarlo Bozzo. Il tutto intervallato dagli Antani Award condotti dallo stesso Bottura e dalla giornalista di La7 Marianna Aprile, i cui vincitori delle diverse categorie (tra le altre: miglior personaggio tv, rivelazione dell’anno, miglior intollerante alla satira e premio alla carriera basta che continui) saranno decisi dal pubblico attraverso un voto popolare già attivo sul sito www.festivalantani.it. “Un festival diverso dai precedenti ma con un risultato sicuramente altrettanto positivo – ha tenuto a specificare Luciano Barsotti, presidente di Fondazione Livorno – che permette di presentare uno spaccato della nostra città, sempre ricca di umorismo e satira. Saranno tre giorni di risate intelligenti”. Un parere condiviso anche dalla vicesindaca Libera Camici, che ha sottolineato il valore aggiunto della Biennale: “Sicuramente entrambe le manifestazioni creeranno più di un’occasione per sorridere e per trascorrere dei momenti di spensieratezza ponendo una lente su ciò che riguarda l’umorismo”. Per il sindaco Salvetti “il Festival non poteva che essere ospitato dalla città di Livorno con la sua gente di scoglio, pronta a sdrammatizzare con una battuta e una bella e sana risata. Quest’anno “Antani” se ne va al mare, a respirare il rigenerante profumo di salsedine ed a godere dell’incredibile vista della Terrazza Mascagni. Ringrazio Fondazione Livorno per l’accurata organizzazione e il direttore Luca Bottura, bravo giornalista e fine autore satirico”. Durante la conferenza, non sono inoltre mancati i ringraziamenti a Elastica, rappresentata da Sonia Bignozzi, dimostratasi felice della collaborazione continua con l’Amministrazione e la Fondazione.

