Weekend tra mare, arte e storia aspettando la Biennale del Mare e dell’Acqua 2027

Sabato 14 e domenica 15 novembre torna il programma di Livorno Città Aperta per valorizzare il patrimonio labronico e promuovere il turismo fuori stagione. In calendario visite guidate, tour marittimi, incontri sulla tutela dell'ambiente e percorsi artistici

Il percorso di avvicinamento alla Biennale del Mare e dell’Acqua 2027 prosegue con il nuovo appuntamento di “Livorno Città Aperta“. L’iniziativa, concepita per tornare ogni secondo fine settimana del mese, punta a valorizzare l’identità di Livorno anche attraverso una strategia di destagionalizzazione turistica promossa dalla Biennale. L’obiettivo è proporre a turisti e cittadini un ricco palinsesto di itinerari tematici, invitandoli a scoprire il patrimonio storico, artistico, marittimo e industriale del territorio al di fuori delle rotte tradizionali. Sabato 14 e domenica 15 novembre, il cartellone offrirà un viaggio affascinante che unisce la grande pittura dell’Ottocento, la storia delle antiche tradizioni labroniche e le grandi sfide per la tutela del mare, ribadendo la vocazione di Livorno a farsi laboratorio di cultura e sostenibilità. Dalle “Vie dell’acqua” ai “Cammini dell’arte”, passando per i “Tour della Blue Economy”, il programma ha coinvolto e coinvolge in prima linea cooperative, associazioni di guide e altre realtà locali per offrire una narrazione a 360 gradi della città.

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 14 E DOMENICA 15 NOVEMBRE

Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre, l’Acquario di Livorno proporrà un ciclo continuo di incontri divulgativi curati dal proprio Dipartimento Didattico. Pensati per bambini, ragazzi e famiglie, gli appuntamenti si concentreranno sulla tutela della biodiversità (accesso incluso nel regolare biglietto d’ingresso della struttura: 17€ intero, 12€ ridotto):

Ore 11.15 – Uno squalo per amico: nell’ambito del progetto europeo Life European Shark, il biologo Giovanni Raimondi e il Maestro di Cucina Paolo Ciolli accompagneranno il pubblico alla scoperta della storica ricetta del Cacciucco, illustrando l’importanza di consumare specie ittiche di stagione per salvaguardare l’ecosistema.

Ore 12.45 – Le minacce per le tartarughe: attraverso la storia del libro “Ceci in mare!”, verrà esplorato il delicato legame tra natura e uomo. L’incontro, altamente inclusivo, si avvarrà della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per permettere anche ai ragazzi con deficit comunicativi e cognitivi di partecipare attivamente.

Ore 14.15 – L’isola di plastica tra Capraia e Corsica: un focus sull’inquinamento marino e sugli effetti negativi della pesca a strascico, raccontato attraverso le letture del volume “Amici e nemici del mare”, nato dal progetto didattico “Artisti per il Mare”.

Ore 15.45 – Le specie aliene e le aree di riproduzione delle tartarughe: un viaggio istruttivo tra le forme e i colori del “Little Sea”, per imparare a riconoscere e rispettare le affascinanti creature che abitano i nostri fondali.

GLI APPUNTAMENTI ESCLUSIVI DI SABATO 14 NOVEMBRE

Sabato 14 novembre, sempre per chi desidera esplorare la città dal punto di vista marittimo, Livorno City Sightseeing propone due partenze (ore 10.00 e ore 14.00) da via degli Avvalorati per il tour “Livorno, città d’acqua”, al prezzo speciale di 9 euro. L’itinerario racconterà Livorno attraverso i suoi Fossi medicei e il mare: dal Pentagono del Buontalenti e i suoi canali navigabili, proseguendo verso Porta a Mare, la Terrazza Mascagni e Montenero. Per usufruire della tariffa speciale sarà sufficiente presentarsi al punto di partenza pronunciando la frase “Livorno Città Aperta – Aspettando la Biennale” (info: 339 6281382).

Sempre nella giornata di sabato 14 novembre, con partenza alle ore 15.15 dalla Statua dei 4 Mori, le Guide Labroniche animeranno il percorso esplorativo “La pesca e la lavorazione del corallo a Livorno”. L’itinerario si snoderà dalla Darsena Vecchia fino al cuore del Quartiere Venezia. Il tour culminerà con un eccezionale connubio tra storia e presente: la visita alla Cantina della Coppa Barontini per ammirare la mostra d’arte contemporanea “La città liquida”, promossa dalla Fondazione d’Arte Trossi Uberti nell’ambito del programma di residenze artistiche OFF SITE (Costo 12 euro, prenotazione obbligatoria al 347 27 18 655).

Alle ore 17.30, il Museo di Storia Naturale ospiterà “Cecità climatica”, nuovo appuntamento del ciclo “Curiosi per Natura – Dialoghi di Scienza”, promosso dalla cooperativa Itinera in collaborazione con la FISAR Delegazione di Livorno APS e con il Museo stesso. Accompagnati dal Dott. Paolo Rognini tra la Sala del Mare e la Sala di Geopaleontologia, i partecipanti ripercorreranno la storia dei climi del territorio e del bacino mediterraneo, esplorando il difficile rapporto tra esseri umani, abitudini consolidate e la percezione dell’emergenza ambientale. (Info e prenotazioni: 0586/266711 – [email protected]; pagamento online anticipato su musmed.it).

Sempre alle 17.30, la Cooperativa Agave condurrà i visitatori all’interno dei prestigiosi spazi espositivi di Villa Mimbelli, recentemente rinnovati nel loro allestimento. L’iniziativa proporrà un percorso esclusivo per ammirare la ricca collezione di Giovanni Fattori, massimo esponente del movimento macchiaiolo, insieme alle opere di Silvestro Lega e Telemaco Signorini. Un’opportunità imperdibile per immergersi nei paesaggi toscani e nella vita quotidiana dell’Ottocento (Costo: biglietto d’ingresso al museo + 3,00 euro per la visita guidata; capienza massima 20 partecipanti).

A completare l’offerta cittadina di sabato 14 novembre sabato, dalle 9.00 alle 18.30 l’area di Porta a Mare accoglierà “Brocantage”, il mercatino di oggetti d’antiquariato, modernariato e pezzi del passato organizzato da Etruria Eventi. Nelle aree esterne Mazzini e Officine (via Furio Diaz e piazza Luigi Orlando) presenti oltre 160 espositori provenienti da tutta la Toscana e non solo (ingresso libero; info: livorno-portamare.it).

Condividi:

Riproduzione riservata ©