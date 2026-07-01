Cani e anziani insieme per il benessere, parte il progetto con l’Unità Cinofila Salvataggio Nautico

Progetto al via all'Rsa Bastia-Passaponti. Da settembre il progetto sarà esteso anche alle RSA Coteto, Pascoli e Villa Serena con attività dedicate alla socializzazione, alla stimolazione e al benessere degli ospiti

Ha preso il via all’RSA Bastia-Passaponti un nuovo progetto dedicato agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali cittadine che vede protagonisti i cani e i volontari dell’Unità Cinofila Salvataggio Nautico (UCSN). L’iniziativa, che proseguirà da settembre coinvolgendo anche le RSA Coteto, Pascoli e Villa Serena , nasce con l’obiettivo di offrire agli anziani momenti di socializzazione, stimolazione e benessere attraverso l’incontro con gli animali.

Il primo appuntamento ha visto la partecipazione delle conduttrici Donatella Bini e Gianfranca Mascagni insieme alle labrador Olivia e Dana. Nel corso della mattinata gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino l’attività svolta dall’associazione, approfondendo il ruolo dei cani nelle ricerche di superficie e negli interventi di salvataggio in acqua, per poi partecipare direttamente ad attività ludiche, semplici esercizi di agility e prove di ricerca, vivendo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni insieme all’animatrice della struttura Debora Ruberti.

“Questo progetto è nato quasi spontaneamente da un incontro che ci ha fatto comprendere quanto fosse importante creare un’occasione di relazione tra i nostri ospiti e una realtà come l’Unità Cinofila Salvataggio Nautico – spiega Cinzia Porrà, direttrice della Zona Livornese –. Le persone che vivono nelle RSA hanno spesso minori opportunità di entrare in contatto con il mondo esterno e iniziative come questa consentono di portare all’interno delle strutture esperienze autentiche, capaci di suscitare emozioni, ricordi e partecipazione. È un modo concreto per aprire le nostre residenze al territorio e valorizzare il patrimonio di solidarietà e volontariato presente nella comunità. Desidero ringraziare l’UCSN, Donatella Bini e Gianfranca Mascagni per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, la responsabile di area della Cooperativa Elleuno Romina Montagnani , le animatrici delle strutture e i responsabili Irene Tarabella, Silvia D’Innocenzo e Giacomo Bastianelli che hanno collaborato all’organizzazione del calendario degli incontri. Un ringraziamento va infine a tutti gli operatori che ogni giorno contribuiscono a rendere le nostre RSA luoghi sempre più aperti, accoglienti e ricchi di occasioni di benessere per gli ospiti”.

Gli incontri riprenderanno nel mese di settembre e coinvolgeranno progressivamente tutte le RSA cittadine interessate dal progetto, consolidando una collaborazione che punta a promuovere il benessere relazionale e la qualità della vita delle persone accolte nelle strutture.

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