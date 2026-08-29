Chiuso per 23 giorni un locale del centro

Il questore Stellino ha disposto la sospensione della licenza dopo un’istruttoria della polizia amministrativa: il locale era diventato luogo di disturbo della quiete pubblica

Saracinesche abbassate per un locale pubblico del centro divenuto negli ultimi mesi luogo di risse e disturbo alla quiete pubblica. Soprattutto nei weekend, si legge in un comunicato della questura del 29 agosto, i clienti del locale si trattenevano anche ben oltre l’orario di chiusura dando vita a continui schiamazzi, attività illecite, danneggiamenti e risse rendendo la zona invivibile. Appena ricevute le prime segnalazioni, il Questore di Livorno, Giusy Stellino, ha disposto l’apertura di un’istruttoria per verificare le condizioni di pubblica sicurezza dell’area affidando ai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Livorno l’accertamento delle condotte segnalate. Al termine dell’istruttoria, che ha permesso di raccogliere, oltre alle svariate segnalazioni dei cittadini, anche i riscontri degli interventi delle forze di polizia, è stato oggettivamente accertato un diffuso e concreto allarme sociale direttamente collegato alla frequentazione del locale pubblico segnalato. Al termine dell’istruttoria, avendo rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tenuto conto della gravità degli episodi accertati, nonché della necessità di interrompere una situazione di pericolo concreto per l’incolumità pubblica, il questore ha disposto la chiusura per 23 giorni con sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

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