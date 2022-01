Concerto di Capodanno a Collesalvetti con Jesus Christ Superstar

Sabato alle 18, nella Sala Spettacolo Dino Formichini di Collesalvetti, sarà di scena l’opera rock ispirata all’ultima settimana di vita di Gesù. Consigliata la prenotazione al 342 5451912

A Collesalvetti, nella Sala Spettacolo Dino Formichini, appuntamento con la Stagione del Teatro organizzata dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con l’Associazione Modigliani. Dopo il successo del Concerto di Natale con “Le quattro stagioni”, a Vicarello, nella splendida esecuzione della violinista Xenia Milas e dell’Orchestra del Teatro Goldoni, da non perdere ora il tradizionale Concerto di Capodanno.

Alle 18 di sabato 1 gennaio sarà di scena l’opera rock Jesus Christ Superstar, scritta da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e ispirata all’ultima settimana di vita di Gesù. Nel 1973 uscì la versione cinematografica dell’opera. Voci soliste saranno Stefano Brondi, Jara Grieco e Pietro Contorno supportate dai cori di Mattia Braghero e Francesca Mercadante. Al pianoforte Carlo Bosco. L’ingresso, consentito solo ai possessori di Green pass e di mascherina FFP2, sarà di euro 12 per i non residenti e di euro 5 per i residenti del Comune di Collesalvetti. Consigliata la prenotazione al 342 5451912.