Ancora furti nei garage in zona Fabbricotti

La finestra del garage forzata e il garage a soqquadro nelle foto di Alessandra che ringraziamo per la disponibilità

Dopo la segnalazione di un lettore da via Paganucci, arriva quella di Alessandra sempre in zona Fabbricotti vicino via Roma: "A noi hanno rubato la bici elettrica del valore di circa 1.000 e del vino. Spero con questa segnalazione di sensibilizzare tutta la cittadinanza a fare più attenzione"

Non si fermano i furti nei garage a Fabbricotti. Dopo la segnalazione di un lettore da via Paganucci, arriva quella di Alessandra sempre in zona Fabbricotti vicino via Roma. “A noi hanno rubato la bici elettrica del valore di circa 1.000 e del vino – racconta Alessandra che ringraziamo per la disponibilità – La scorsa notte hanno rubato nei garage di via Goito. Spero con questa segnalazione di sensibilizzare tutta la cittadinanza a fare più attenzione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©