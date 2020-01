Ancora un furto al Nuovo Teatro delle Commedie

I ladri hanno spaccato uno dei due ingressi che danno direttamente sulla strada, introducendosi all'interno della struttura e rubando un centinaio di euro dalla cassa del bar

di Giacomo Niccolini

Mediagallery Il teatro non molto tempo fa, fu vittima di un furto "da film" dove i malviventi praticarono un buco nel muro dell'edificio adiacente per entrare e rubare soldi e materiale tecnico

Non molto tempo fa il Nuovo Teatro delle Commedie fu il bersaglio di un vero e proprio furto “da film” dove i malviventi praticarono un buco nel muro entrando nell’edificio abbandonato adiacente al foyer (clicca qui per leggere la notizia).

Questa volta i malviventi hanno spaccato direttamente uno dei due ingressi che danno sulla strada in via Terreni forzando il portone di legno. Hanno poi spaccato la porta d’emergenza rompendo il vetro (come si vede nelle foto) e hanno preso il registratore di cassa del bar che conteneva un centinaio di euro circa. “Come ben sapete – ha spiegato a QuiLivorno.it il direttore artistico del teatro Francesco Cortoni – non è la prima volta che siamo vittime di furto. Questa volta il danno è stato minore ma non per questo fa meno male. Il furto in sé è di circa un centinaio di euro tra banconote e spiccioli e poi c’è il danno per il quale già nelle prime ore di questa mattina (mercoledì 22 gennaio, ndr) abbiamo fatto intervenire chi di dovere per ripararlo quanto prima”. Il registratore di cassa, chiaramente svuotato, è stato poi ritrovato dalla polizia ad un centinaio di metri di distanza gettato nel parcheggio poco più avanti e restituito ai legittimi proprietari.