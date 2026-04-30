Anziana scippata in via Fratelli Gigli: il ladro scappa con la catenina

Paura nel pomeriggio: una donna di circa 75 anni è stata avvicinata e derubata della catenina da un uomo che si è poi allontanato. Durante la caduta ha riportato un trauma cranico con ferita alla testa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della sede Nord della Svs, che ha prestato i primi soccorsi

Attimi di paura nel pomeriggio in via Fratelli Gigli, dove una donna di circa 75 anni è rimasta vittima di uno scippo. Secondo quanto ricostruito, l’anziana sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe strappato con forza la catenina e gli effetti personali, per poi dileguarsi rapidamente. Durante l’episodio la donna è caduta a terra, riportando un trauma alla testa con una ferita sanguinante. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della sede Nord della Svs Pubblica Assistenza Livorno di via delle Corallaie, che ha prestato le prime cure alla ferita e assistito la donna in attesa di ulteriori accertamenti sanitari. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’autore dello scippo.

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